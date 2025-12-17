Gaza: कुदरत की मार के बीच इजरायली सेना का कहर, फिलिस्तीनियों की दोहरी त्रासदी

Gaza Heavy Rain Crisis: गाजा में भारी बारिश ने हालात को और खराब कर दिया है. सैकड़ों टेंट पानी में डूब गए हैं, जिससे विस्थापित लोग ठंड में फंसे हुए हैं. इस बीच, इजरायली सैन्य अभियानों और छापों ने फिलिस्तीनियों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है.
Gaza Heavy Rain Crisis: गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक में फीलिस्तीनियों के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं. गाजा के लोग अभी इजरायली नरसंहार से उबर भी नहीं पाए थे कि कुदरत ने भी मुंह मोड़ दिया है. इस समय गाजा में भारी बारिश हो रही है, जिससे पहले से ही खराब हालात और बिगड़ गए हैं. फिलिस्तीनियों के पास रहने के लिए घर नहीं हैं और वे मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. विस्थापित परिवारों को रखने वाले सैकड़ों टेंट पानी में डूब गए हैं. ये टेंट पुराने और टूटे-फूटे हैं, जो ठंड और बारिश से पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं. लोगों के पास रहने के लिए सही घर और ज़रूरी राहत सामग्री की कमी है.
स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि हालात रोजाना बिगड़ रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद के लिए बार-बार अपील की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. गाजा पर नाकेबंदी के कारण राहत सामग्री पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया है. हमास के प्रवक्ता हाज़ेम कासिम ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय गाजा को मौजूदा मानवीय संकट से बचाने में पूरी तरह नाकाम रहा है. उन्होंने संघर्ष विराम की गारंटी देने वाले देशों, अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन से फौरन दखल देने की मांग की.
वेस्ट बैंक में फिर गोलीबारी
इस बीच, वेस्ट बैंक में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. इजरायली सेना ने कई इलाकों में बड़े पैमाने पर छापे मारे हैं. सैनिकों ने सुबह-सुबह नब्लस, यरूशलेम और दूसरे शहरों में घुसकर निवासियों में दहशत फैला दी. इन छापों के दौरान कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक युवा महिला और एक युवा पुरुष शामिल हैं. गिरफ्तार किए गए लोगों में राफा के यार अब्दाली और मह हनफिया के अली अल-शामी शामिल हैं.
वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों कर रहे हैं घिनौनी हरकत
इसके अलावा इजरायली अधिकारियों ने कई फिलिस्तीनी घरों को गिराने के नोटिस जारी किए हैं. पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक के कई इलाकों में बहुमंजिला इमारतों को गिराने की चेतावनी दी गई है. इससे दर्जनों परिवारों के बेघर होने का खतरा है. फिलिस्तीनी नागरिक इन नोटिसों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन घरों को गिराने का काम जारी है. साथ ही वेस्ट बैंक के एक इलाके में बसने वालों द्वारा हमले की खबरें हैं. बताया जा रहा है कि एक फिलिस्तीनी परिवार पर हमला किया गया, जिसमें परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई. इस घटना से इलाके में तनाव और गुस्सा और बढ़ गया है.