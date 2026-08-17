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गाजा में हर रात 30-40 लोगों को मारने की वकालत! इजरायली मंत्री के बयान से मचा बवाल

Israel Gaza War: इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर का गाजा को लेकर दिया गया एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उन्होंने गाजा में इजरायली हमलों में कमी लाने की आलोचना की और हर रात 30 से 40 लोगों को निशाना बनाने की वकालत की.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 17, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:42 AM IST
गाजा में हर रात 30-40 लोगों को मारने की वकालत! इजरायली मंत्री के बयान से मचा बवाल

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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