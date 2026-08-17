/गाजा में हर रात 30-40 लोगों को मारने की वकालत! इजरायली मंत्री के बयान से मचा बवाल

इजरायल के सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन-ग्विर ने यह बयान गाजा में बंधक रहे रोम ब्रास्लाव्स्की के साथ एक पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान दिया. दोनों 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायल की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे, तभी बेन-ग्विर ने गाजा में इजरायल द्वारा हाल ही में हमले कम करने की आलोचना की. उन्होंने कहा, "यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री से सहमत नहीं हूं. मेरा मानना ​​है कि गाज़ा में टारगेटेड हत्याएं की जानी चाहिए और हर रात 30 से 40 लोगों को खत्म किया जाना चाहिए. सिर्फ़ उन्हें ही नहीं जिनसे तुरंत खतरा हो, वहां ऐसे लोग भी हैं जो जीने के लायक नहीं हैं. उन्हें ज़िंदा नहीं रहना चाहिए. वे इंसान कहलाने लायक भी नहीं हैं."