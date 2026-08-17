/गाजा में हर रात 30-40 लोगों को मारने की वकालत! इजरायली मंत्री के बयान से मचा बवाल

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Israel Gaza War: गाजा में युद्ध पिछले दो सालों से चल रहा है. इजरायल गाजा पट्टी में नरसंहार कर रहा है और वहां की पूरी आबादी भूख और प्यास झेलने को मजबूर है. इसी बीच, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में एक कट्टरपंथी इजरायली रक्षा मंत्री ने हर रात गाजा में "30 से 40" लोगों को मारने की वकालत की. मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
इजरायल के सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन-ग्विर ने यह बयान गाजा में बंधक रहे रोम ब्रास्लाव्स्की के साथ एक पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान दिया. दोनों 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजरायल की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे, तभी बेन-ग्विर ने गाजा में इजरायल द्वारा हाल ही में हमले कम करने की आलोचना की. उन्होंने कहा, "यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री से सहमत नहीं हूं. मेरा मानना है कि गाज़ा में टारगेटेड हत्याएं की जानी चाहिए और हर रात 30 से 40 लोगों को खत्म किया जाना चाहिए. सिर्फ़ उन्हें ही नहीं जिनसे तुरंत खतरा हो, वहां ऐसे लोग भी हैं जो जीने के लायक नहीं हैं. उन्हें ज़िंदा नहीं रहना चाहिए. वे इंसान कहलाने लायक भी नहीं हैं."
इससे पहले भी बेन-ग्विर और अन्य इजरायली अधिकारियों के ऐसे बयानों की काफी आलोचना हुई है. कई बयानों को संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड कोर्ट में नरसंहार की मंशा के सबूत के तौर पर पेश किया गया है. इजरायल इस बात से इनकार करता है कि उसने गाजा में नरसंहार किया है. इजरायल के घरेलू मीडिया में इस बयान का बहुत कम जिक्र हुआ है. इससे पता चलता है कि 27 अक्टूबर को होने वाले इजरायली चुनावों से पहले बेन-ग्विर जैसी कट्टरपंथी विचारधाराएं कितनी तेजी से बढ़ रही हैं.
2023 में हमास ने इजरायल पर किया था हमला
2023 में हमास के क्रूर हमले के बाद से बेन-ग्विर जैसे लोग इजरायलियों के बीच ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं. उस हमले में चरमपंथियों ने लगभग 1,200 लोगों को मार डाला था और 251 लोगों को बंधक बना लिया था. कई बंधकों ने लंबे समय तक भूखे रहने, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और कुछ मामलों में यौन शोषण का ज़िक्र किया है. बेन-ग्विर के पास देश की सेना पर कोई अधिकार नहीं है और वे गाज़ा पर हमले का आदेश नहीं दे सकते. लेकिन दशकों तक इजरायल की अति-दक्षिणपंथी विचारधारा के दायरे में काम करने के बाद अब वे देश के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हैं.
इजरायली जेलों में नहीं मिल रहा है खाना
इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था के अहम हिस्सों पर उनका काफी नियंत्रण है. वे देश की जेलों और राष्ट्रीय पुलिस बल का संचालन करते हैं. उन्होंने पहले फिलिस्तीनी कैदियों के लिए खाने की राशन में कटौती करने की बात पर गर्व भी जताया है. इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में फैसला सुनाया कि बेन-ग्विर के अधीन जेल प्रशासन फिलिस्तीनियों को गुजारे के लिए जरूरी कम से कम भोजन भी नहीं दे रहा था. हाल तक इजरायल लगभग हर दिन गाजा पर हमले कर रहा था. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अक्टूबर में हुए युद्धविराम समझौते के लागू होने के बाद से इन हमलों में 1,250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं.