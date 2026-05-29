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Zee SalaamIsrael Hamas Warगाजा को पूरी तरह कब्जाने निकला इजरायल! नेतन्याहू के ऐलान से मिडिल ईस्ट में हड़कंप

गाजा को पूरी तरह कब्जाने निकला इजरायल! नेतन्याहू के ऐलान से मिडिल ईस्ट में हड़कंप

Gaza War: गाजा पर इजरायल लगातार बमबारी और मिसाइल हमले कर रहा है. गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया है. इस बीच इजरायली पीएम ने सेना को गाजा के और हिस्सों पर कब्ज़ा करने का निर्देश दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 29, 2026, 02:59 PM IST

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गाजा को पूरी तरह कब्जाने निकला इजरायल! नेतन्याहू के ऐलान से मिडिल ईस्ट में हड़कंप

Gaza War: गाजा पिछले दो सालों से जारी युद्ध की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका है. इजरायल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है और मिसाइल हमले कर रहा है. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब सेना को गाजा पर नियंत्रण स्थापित करने का आदेश दिया है. नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्होंने इजरायली सेना को गाजा के और हिस्सों पर कब्ज़ा करने का निर्देश दिया है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि शुरुआती लक्ष्य गाजा के लगभग 70 फीसद हिस्से पर नियंत्रण हासिल करना है. उनके इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल पहले से ही गाजा पट्टी के करीब 64 फीसद इलाके पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर चुका है. अब नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि सेना आगे भी सैन्य अभियान जारी रखेगी और हमास के खिलाफ कार्रवाई को और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इजरायल “हर दिशा से हमास पर दबाव बढ़ा रहा है” और आगे भी अभियान जारी रहेगा. 

2025 में हुआ था सीजफायर समझौता
नेतन्याहू का यह बयान अक्टूबर 2025 में इजरायल और हमास के बीच हुए युद्धविराम समझौते की भावना के खिलाफ माना जा रहा है. उस समझौते के तहत संघर्ष कम करने और गाजा में हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही थी. लेकिन अब इजरायल के नए सैन्य कदमों से एक बार फिर बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ गई है. गाजा की हालत पहले से ही बेहद खराब बताई जा रही है. लगातार हमलों और सैन्य कार्रवाई के कारण लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं. बड़ी संख्या में लोग समुद्र तट के पास छोटे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में शरण लेकर रह रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने गाजा में मानवीय संकट को लेकर चिंता जताई है.

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साल 2023 से जारी है जंग
2023 में दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध ने गाजा को भारी तबाही में बदल दिया. पिछले दो सालों में इजरायली हमलों से गाजा का बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है. अस्पताल, स्कूल, सड़कें और रिहायशी इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं. इस बीच इजरायल का कहना है कि उसका मुख्य लक्ष्य हमास को कमजोर करना और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. वहीं हमास और फिलिस्तीनी संगठन इजरायली कार्रवाई को गाजा पर कब्जे की कोशिश बता रहे हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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