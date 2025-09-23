गाजा युद्ध के बीच नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक-जॉर्डन बॉर्डर किया सील, एलनबी ब्रिज से आवाजाही पर रोक

Israel Border Closure: गाजा में जारी नरसंहार के बीच इजरायल ने आज ऐलान किया है कि वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच मौजूद किंग हुसैन ब्रिज को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जा रहा है. यह वहीं ब्रिज है जिसे कुछ दिन पहले ही दोबारा खोला गया था. कुछ दिन पहले इस पार के पास हुई गोलीबारी में दो इजरायली सैनिकों की मौत हो गई थी.

इजरायली अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया है. उन्होंने बंद करने की विस्तृत वजह नहीं बताई. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने छुट्टी के कारण इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सेना ने सवाल प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिए. किंग हुसैन ब्रिज वेस्ट बैंक के लाखों फिलिस्तीनियों के लिए विदेश यात्रा का मुख्य रास्ता है. यही पुल जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच सामान के आदान–प्रदान का बड़ा केंद्र भी है.

आज जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच स्थित जेरिको के रेस्ट एरिया पर फिलिस्तीनी मुसाफिरों की भीड़ देखी गई, जहां से लोग जॉर्डन जाने की तैयारी करते हैं. कई बसें और टैक्सियां यात्रियों और उनके सामान के साथ वहां आती-जाती रहीं. जॉर्डन की ओर से भी किंग हुसैन ब्रिज पर सामान और यात्रियों से भरे वाहन दिखाई दिए. इस बंदी से वेस्ट बैंक के लोगों की आवाजाही और सामान की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि यही उनका प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मार्ग है.

गाजा में जारी है नरसंहार

गौरतलब है कि गाजा में जारी जंग में अब तक 65 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. अभी भी इजरायल गाजा में नरसंहार कर रहा है. दुनियाभर के नेता गाजा में सीजफायर की मांग कर रहे हैं. लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हुए हैं. वहीं, कई यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे चुके हैं.

इनपुट- रॉयटर्स