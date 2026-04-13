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Zee SalaamIsrael Hamas Warहिज़्बुल्लाह ने इजरायली फौज की नाक में किया दम, 43 ठिकानों को किया तबाह!

हिज़्बुल्लाह ने इजरायली फौज की नाक में किया दम, 43 ठिकानों को किया तबाह!

Lebanon Israel War: इजरायल लेबनान में लगातार हमले कर रहा है. इस हमले में कम से कम लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं. इजरायल कई गावों को तबाहर कर दिया है. सभी लोग गांव को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं. इस बीच हिज़्बुल्लाह ने बड़ा दावा किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 13, 2026, 01:09 PM IST

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हिज़्बुल्लाह ने इजरायली फौज की नाक में किया दम, 43 ठिकानों को किया तबाह!

Lebanon Israel War: लेबनान में हिज़्बुल्लाह और इजरायल के बीच जंग जारी है. इस जंग में लेबनान के कई गांव तबाह हो गए हैं. इस बीच हिज़्बुल्लाह के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने रविवार को इजरायली ठिकानों और सैनिकों की जमावड़ पर 43 सैन्य अभियान चलाने की ज़िम्मेदारी ली. उन्होंने कहा कि ये हमले कथित संघर्ष विराम उल्लंघन और लेबनान में इज़रायली सेना की लगातार गतिविधियों के जवाब में किए गए थे. यह जानकारी ईरानी सरकारी मीडिया 'प्रेस टीवी' ने दी.

प्रेस टीवी के मुताबिक, इस उग्रवादी समूह के एक बयान का हवाला देते हुए बताया गया कि इन अभियानों में सीमा के साथ-साथ कब्ज़े वाले इलाकों के अंदर भी इज़रायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. इनमें कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स और उत्तरी इज़राइल के इलाके शामिल थे. इन हमलों में गोलान हाइट्स में अल-अलिका बैरक स्थित एक संचार केंद्र पर ड्रोन हमला भी शामिल था. समूह ने दावा किया कि यह हमला "सीधा निशाने पर" लगा. समूह ने लेबनान के मेस अल-जबल में एक अस्पताल के पास खड़े इजरायली मर्कवा टैंक पर भी ड्रोन हमले का दावा किया.

प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, समूह ने आगे कहा कि उसने अल-बयादा, यारौन और कफ़र युवल जैसे इलाकों में जमा हुए इजरायली सैनिकों पर समन्वित ड्रोन हमले किए. इसके साथ ही, किरयात शमोना, नाहरिया और इजरायल के 146वें डिवीजन के मुख्यालय को निशाना बनाकर रॉकेट भी दागे गए. हिज़्बुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायल के नए स्थापित ठिकानों पर गोलाबारी करने और अन्य सैन्य स्थलों पर हमले करने की ज़िम्मेदारी भी ली. इन सैन्य स्थलों में निगरानी और कमांड केंद्र शामिल थे, जैसे कि मेरोन हवाई निगरानी बेस और रोश पिना के पास स्थित फ़िलोन बेस.

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रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, समूह ने बताया कि ये अभियान रविवार सुबह से लेकर देर रात तक जारी रहे. इन अभियानों में सीमावर्ती कई कस्बों में सैनिकों की आवाजाही और सैन्य जमावड़ को निशाना बनाया गया. इन कस्बों में खियाम, बिंत जबील, तैबेह और ऐता अल-शाब शामिल थे. हिज़्बुल्लाह ने इन हमलों को "लेबनान और उसके लोगों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य" का हिस्सा बताया. समूह ने आरोप लगाया कि इज़राइल ने संघर्ष विराम समझौतों का बार-बार उल्लंघन किया है. समूह ने चेतावनी दी कि यदि लेबनान के खिलाफ इज़राइल और अमेरिका की कथित आक्रामकता जारी रहती है, तो उसके अभियान भी जारी रहेंगे.

अभी तक कितने लोगों की हो चुकी है मौत
प्रेस टीवी द्वारा उद्धृत बयान में कहा गया, "इस्लामिक रेजिस्टेंस अपनी ज़मीन और लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है." बयान में आगे कहा गया कि इन हमलों का उद्देश्य इजरायल द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही सैन्य आक्रामकता का मुकाबला करना है. अल जज़ीरा के अनुसार, देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 2 मार्च को इज़राइली हमले की शुरुआत के बाद से लेबनान में कुल 2,055 लोगों के मारे जाने की खबर है. मंत्रालय ने आगे बताया कि इसी दौरान कम से कम 6,588 अन्य लोग घायल हुए हैं. 

इनपुट- ANI

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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