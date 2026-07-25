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'नेतन्याहू का लंदन में स्वागत नहीं', ब्रिटेन दौरे से पहले मेयर सादिक खान के बयान से मचा सियासी बवाल

London Mayor Sadiq Khan on Netanyahu: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संभावित ब्रिटेन दौरे से पहले लंदन के मेयर सादिक खान ने उनका विरोध करते हुए कहा कि उनका लंदन में स्वागत नहीं है. सादिक खान ने नेतन्याहू पर गाजा में नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार होने का इल्जाम लगाया.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 25, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:36 AM IST
'नेतन्याहू का लंदन में स्वागत नहीं', ब्रिटेन दौरे से पहले मेयर सादिक खान के बयान से मचा सियासी बवाल

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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