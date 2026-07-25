'नेतन्याहू का लंदन में स्वागत नहीं', ब्रिटेन दौरे से पहले मेयर सादिक खान के बयान से मचा सियासी बवाल

राज्य चुनें
London Mayor Sadiq Khan on Netanyahu: गाजा को तबाह करने वाले इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाले हैं. इस बीच लंदन के मेयर सादिक खान ने नेत्याहू को लेकर बड़ा बयान दिया है. सादिक खान ने कहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का लंदन में स्वागत नहीं है. उन्होंने नेतन्याहू पर गाज़ा में नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार होने का आरोप लगाया. उन्होंने यह भी कहा कि अगर नेतन्याहू ब्रिटेन आते हैं, तो वह यूके सरकार से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के गिरफ़्तारी वारंट को लागू करने की अपील करेंगे.
खान ने कहा कि उनका मानना है कि गाज़ा में नरसंहार हो रहा है और इसके लिए नेतन्याहू ज़िम्मेदार हैं. उन्होंने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. खान ने कहा कि अगर नेतन्याहू यूके आते हैं, तो वह ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालेंगे. उन्होंने कहा, "अगर उनके लंदन आने की कोई खबर मिलती है, तो मैं प्रधानमंत्री से कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहूंगा."
ममदानी ने पहले किया था गिरफ्तार करने का ऐलान
जब उनसे पूछा गया कि क्या ब्रिटिश राजधानी में नेतन्याहू का स्वागत है, तो खान ने जवाब दिया, "जो लोग नरसंहार करते हैं, उनका लंदन में स्वागत नहीं है." उनके ये बयान न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोरान ममदानी के उस बयान के कुछ दिनों बाद आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ICC के गिरफ़्तारी वारंट के कारण नेतन्याहू को हेग में कानूनी कार्यवाही का सामना करना चाहिए. बाद में ममदानी ने साफ किया कि न्यूयॉर्क शहर के पास वारंट लागू करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और ऐसी किसी भी कार्रवाई की ज़िम्मेदारी अमेरिकी संघीय सरकार की होगी.
नेतन्याहू के खिलाफ जारी वारंट
गौरतलब है कि ICC ने नवंबर 2024 में नेतन्याहू और इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किए थे. ये वारंट अक्टूबर 2023 से गाजा युद्ध से जुड़े कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जारी किए गए थे. इजरायल इन आरोपों को खारिज करता है और अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाता है.