'दी अवेंजर्स' के 'हल्क' इजराइल से हुए भयंकर खफा! कर डाली ग्लोबल एक्शन की अपील
Zee Salaam

Mark Ruffalo on Gaza:  'दी अवेंजर्स' फिल्म में हल्क का किरदार निभाने वाले हॉलीवुड अभिनेता मार्क रफ़ालो ने इजराइल की तनकीद की है और गाजा में बढ़ रही भुखमरी की ओर अपना ध्यान खीचा है. पूरी खबर पढ़ें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 26, 2025, 09:08 AM IST

Mark Ruffalo on Gaza: हॉलीवुड अभिनेता मार्क रफ़ालो जो 'दी अवेंजर्स' फिल्म में हल्क के कैरेक्टर के लिए भी मशहूर हैं, उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स से अपील की है कि वे गाज़ा पट्टी में बिगड़ते मानवीय संकट को रोकने के लिए जल्द से जल्द दखल दें. उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि गाजा में जो हो रहा है वह मैन मेड डिज़ास्टर है और ट्रंप आप भूख की बात करते हैं, जो आप गाजा में हो रही भुखमरी के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं.

इंस्टाग्राम पर जारी किया वीडियो

रविवार, 24 अगस्त को रफ़ालो ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया. इसमें उन्होंने इंटीग्रेटेड फ़ूड सिक्योरिटी फ़ेज़ क्लासिफ़िकेशन (IPC) की रिपोर्ट का हवाला दिया. यह एक इंटरनेशनल संस्था है जो किसी भी जगह अकाल का ऐलान करती है और उसने पुष्टि की है कि गाज़ा अब अकाल के चरण में प्रवेश कर चुका है.

रफ़ालो ने कहा,"यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है. यह कोई सूखा नहीं है. यह इंसानों के हाथों किया गया त्रासदीपूर्ण अपराध है, जिसका मकसद नागरिक आबादी को खत्म करना है, और यह सब इज़राइल और आईडीएफ़ के हाथों हो रहा है." उन्होंने कहा कि सीमा के एक तरफ खाना अच्छी मात्रा में मौजूद है, लेकिन गाज़ा के नागरिकों के पास कुछ भी नहीं है.

वर्ल्ड लीडर्स से की अपील

अभिनेता ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और अन्य यूरोपीय नेताओं से सीधी अपील की कि वे आगे आएं और और ज्यादा से ज्यादा जानों के नुकसान को रोकें. रफ़ालो ने कहा कि मरने वालों में 80% से ज्यादा आम नागरिक हैं. उन्होंने इस हालात को "पागलपन" और "बेहद दिल तोड़ने वाला" करार दिया.

वीडियो के साथ रफ़ालो ने एक कैप्शन भी पोस्ट किया, जिसमें गाज़ा में जबरन भूख को एक सोची-समझी नीति बताया गया, न कि कोई प्राकृतिक आपदा. उन्होंने लिखा,"गाज़ा में जो कुछ हो रहा है वह केवल एक त्रासदी नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है. जबरन भूख और इंसानों के हाथों पैदा किया गया अकाल बच्चों और परिवारों को तड़पा रहा है, जबकि दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है."

उन्होंने वॉर्निंग दी कि वैश्विक समुदाय की निष्क्रियता इस अपराध में साझेदारी के समान है. रफ़ालो ने स्थायी युद्धविराम, नागरिकों की सुरक्षा और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही की मांग की है.

बता दें कि मार्क रफ़ालो पहले भी इज़राइल की सैन्य कार्रवाइयों के आलोचक रहे हैं. वे इज़राइल पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन कर चुके हैं और आर्टिस्ट्स फ़ॉर सीज़फ़ायर नामक मुहिम का हिस्सा भी हैं, जो तुरंत और स्थायी युद्धविराम की मांग करती है.

'दी अवेंजर्स' के 'हल्क' इजराइल से हुए भयंकर खफा! कर डाली ग्लोबल एक्शन की अपील
