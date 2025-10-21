Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2970437
Zee SalaamIsrael Hamas War

मिडिल ईस्ट में हमास को ‘सीधा’ करने के लिए भेजेगा मुस्लिम देश गाजा! ट्रंप का दावा

Gaza Conflict 2025: गाजा में दो साल से चल रहा इजरायली नरसंहार थम गया है, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे हैं. इजरायल गाजा में हवाई हमले जारी रखे हुए है. इस बीच, ट्रंप ने एक अहम बयान दिया है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:23 PM IST

Trending Photos

मिडिल ईस्ट में हमास को ‘सीधा’ करने के लिए भेजेगा मुस्लिम देश गाजा! ट्रंप का दावा

Gaza Conflict 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस दावे को दोहराया है कि उन्हें मिडिल ईस्ट के देशों से प्रस्ताव मिल रहे हैं जिन्होंने "हमास को नियंत्रित करने" के लिए गाजा में सेना भेजने में रुचि दिखाई है, लेकिन वह इसे टाल रहे हैं क्योंकि हमास के पास "सही काम" करने के लिए अभी भी समय है.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "मध्य पूर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमारे कई महान सहयोगियों ने स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से बड़े उत्साह के साथ मुझे सूचित किया है कि अगर हमास हमारे साथ अपने समझौते का उल्लंघन करते हुए दुर्व्यवहार करना जारी रखता है, तो वे मेरे अनुरोध पर भारी बल के साथ गाजा में जाकर 'हमारे हमास को नियंत्रित करने' के अवसर का स्वागत करेंगे."

उन्होंने आगे लिखा, "मध्य पूर्व की ओर से ऐसा प्यार और जज्बा हजार साल में कभी नहीं देखा गया! यह देखने लायक एक खूबसूरत चीज है! मैंने इन देशों और इजरायल से कहा, 'अभी नहीं!' अभी भी उम्मीद है कि हमास वही करेगा जो सही है." फिर धमकी देते हुए ट्रंप ने आगे कहा, "अगर हमास नहीं संभलता तो उसका खात्मा तेजी से किया जाएगा जो उग्र और क्रूर होगा! मैं उन सभी देशों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आवाज उठाई. इसके अलावा, मैं महान और शक्तिशाली देश इंडोनेशिया और उसके अद्भुत नेता को मध्य पूर्व और अमेरिका को दी गई सभी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं."

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, इंडोनेशिया ने सार्वजनिक रूप से संयुक्त राष्ट्र अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय बल में सैन्य योगदान देने की इच्छा व्यक्त की है. गाजा में सीजफायर हाल ही में लागू हुआ है, जिसमें बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता शामिल है. ट्रंप ने ही 20 सूत्री गाजा शांति योजना बनाई थी. जिसके बाद दोनों देशों में युद्धविराम हुआ. इस बीच इजरायल ने हमास पर बंधकों के शव लौटाने में देरी का आरोप लगाया है.

ट्रंप ने हमास को "बहुत हिंसक समूह" बताया और कहा कि अगर वे "उन्मादी" व्यवहार जारी रखेंगे, तो कार्रवाई "बहुत तेज और हिंसक" होगी. वहीं, हमास लगातार इन आरोपों का खंडन करता रहा है और दोहराता रहा है कि वो शांति योजना का पालन कर रहा है.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Trump Hamas Gaza claim

Trending news

Trump Hamas Gaza claim
मिडिल ईस्ट में हमास को ‘सीधा’ करने के लिए भेजेगा मुस्लिम देश गाजा! ट्रंप का दावा
austria news
शांति का झंडाबरदार बना जालिम! ऑस्ट्रिया ने पहले अफगान को किया देश से निर्वासित
RJD Muslim Candidates 2025
राजद के MY समीकरण में 51-19 के रेशियो से ठगा महसूस कर रहे मुसलमान
Donald Trump on Israel
गाजा में सीजफायर तोड़ने पर ट्रंप ने इजरायल को दी खुली धमकी! कहा- भुगतने पड़ेंगे...'
syria news
मुसमलानों ने ही मुस्लिम देश को किया तबाह, वर्ल्ड बैंक ने फिर लोगों के लिए बढ़ाया हाथ
sudan conflict
सूडान में गृहयुद्ध के बीच खार्तूम एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, दहशत में हैं लोग
Humanitarian aid trucks in Gaza
गज़ा में फिर से लागू हुआ सीजफायर, मदद के लिए पहुंचे मानवीय सहायता से भरे ट्रक
Afghanistan news
अफगान खिलाड़ियों की पाकिस्तान एयरस्ट्राइक में शहादत पर ACB और ICC-BCCI ने जताया शोक
Pakistan News
PAK: कमजोर सेना, बेकाबू आतंकी! पाकिस्तान में बारूद के ढेर पर बैठी सरकार
Punjab news
'बहन भाग गई, पिता का मेरी बीवी से...' Ex DGP के बेटे ने मौत से पहले खोल दिए सारे राज