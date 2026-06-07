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Gaza Humanitarian Crisis: गाजा में जारी युद्ध के बीच वहां के लोगों की जिंदगी लगातार बदतर होती जा रही है. लाखों फिलिस्तीनी परिवार खुले आसमान के नीचे टेंटों में रहने को मजबूर हैं, जहां खाने और पानी के साथ-साथ सबसे बुनियादी जरूरत एक बड़ी समस्या बन चुकी है. दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके से सामने आई रिपोर्टें वहां के मानवीय संकट की भयावह तस्वीर पेश कर रही हैं. 38 साल के मुस्तफा शाबान, जो पहले राफा शहर में रहते थे, अब अपने परिवार के साथ एक टेंट कैंप में जिंदगी गुजार रहे हैं.
उन्होंने अपने टेंट के अंदर एक कोने में पर्दे के पीछे अस्थायी शौचालय बनाया है. इसके लिए उन्होंने जमीन में गड्ढा खोदा, उसके ऊपर सीमेंट की परत डाली और एक पुरानी प्लास्टिक सीट लगाई. लेकिन यह शौचालय बदबू, मक्खियों और मच्छरों से भरा रहता है, लेकिन शाबान का कहना है कि यह सार्वजनिक शौचालयों से बेहतर है, जहां महिलाओं और बच्चों को लंबी लाइन में लगना पड़ता है.
गाजा के टेंट कैंपों में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास कोई उचित शौचालय नहीं है. लोग मजबूरी में खुद ही अस्थायी गड्ढे खोदकर शौचालय बना रहे हैं. कई जगह एक ही सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल सैकड़ों लोग कर रहे हैं. महिलाओं को रात में वहां जाने में डर लगता है. टेंटों के बीच फैली गंदगी, बदबू और खुले में जमा सीवेज ने हालात को और भयावह बना दिया है. मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक, पिछले ढाई सालों में इजरायली हमलों के कारण गाजा के 80 फीसद से ज्यादा सीवेज पंपिंग स्टेशन नष्ट हो चुके हैं. इसके चलते गंदा पानी सड़कों और टेंटों के आसपास जमा हो रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.
मुस्तफा शाबान की पत्नी इमान मंसूर, जो अपने तीसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं, कहती हैं कि साफ शौचालय अब भोजन और पानी जितनी ही जरूरी जरूरत बन चुका है. उनका कहना है कि बच्चे लगातार गंदगी और कीड़ों के बीच रह रहे हैं और यह स्थिति बेहद अपमानजनक है. गाजा में शौचालय बनाना भी आसान नहीं है. निर्माण सामग्री बेहद महंगी हो चुकी है. एक साधारण टॉयलेट सीट की कीमत 500 से 680 डॉलर तक पहुंच गई है, जो ज्यादातर परिवारों की पहुंच से बाहर है. ऐसे में लोग टूटी बाल्टियों, कुर्सियों और लोहे की चादरों से काम चला रहे हैं. खान यूनिस के ही एक अन्य निवासी खालिद कोल्लाब अपने टेंट के बाहर जमा गंदे पानी को साफ करते नजर आए. उनकी तीन साल की बेटी सीला की त्वचा पर गंदगी और संक्रमण के कारण घाव हो चुके हैं. कोल्लाब कहते हैं कि इस तरह के शौचालय इस्तेमाल करना इंसान की गरिमा को खत्म कर देता है.