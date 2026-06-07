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गाजा में जिंदा रहने की जंग, टेंटों में बदबू और गंदगी के बीच कट रही जिंदगी

Gaza News: गाजा में जारी युद्ध के बीच लाखों फिलिस्तीनी परिवार टेंट कैंपों में बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं. खान यूनिस समेत कई इलाकों में लोग खुद गड्ढे खोदकर अस्थायी शौचालय बना रहे हैं. खुले सीवेज, बदबू, मच्छरों और गंदगी के कारण हालात बेहद खराब हो चुके हैं. महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 07, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:03 PM IST
गाजा में जिंदा रहने की जंग, टेंटों में बदबू और गंदगी के बीच कट रही जिंदगी

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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