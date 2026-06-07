मुस्तफा शाबान की पत्नी इमान मंसूर, जो अपने तीसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं, कहती हैं कि साफ शौचालय अब भोजन और पानी जितनी ही जरूरी जरूरत बन चुका है. उनका कहना है कि बच्चे लगातार गंदगी और कीड़ों के बीच रह रहे हैं और यह स्थिति बेहद अपमानजनक है. गाजा में शौचालय बनाना भी आसान नहीं है. निर्माण सामग्री बेहद महंगी हो चुकी है. एक साधारण टॉयलेट सीट की कीमत 500 से 680 डॉलर तक पहुंच गई है, जो ज्यादातर परिवारों की पहुंच से बाहर है. ऐसे में लोग टूटी बाल्टियों, कुर्सियों और लोहे की चादरों से काम चला रहे हैं. खान यूनिस के ही एक अन्य निवासी खालिद कोल्लाब अपने टेंट के बाहर जमा गंदे पानी को साफ करते नजर आए. उनकी तीन साल की बेटी सीला की त्वचा पर गंदगी और संक्रमण के कारण घाव हो चुके हैं. कोल्लाब कहते हैं कि इस तरह के शौचालय इस्तेमाल करना इंसान की गरिमा को खत्म कर देता है.