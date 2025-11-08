Advertisement
गाजा में मौत का तांडव! 69 हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, मलबे से निकल रही लाशें

Gaza Death Toll: गाजा युद्ध में अब तक 69,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं. सीजफायर के बीच दोनों पक्षों ने शवों का आदान-प्रदान किया. वेस्ट बैंक में भी यहूदी सेटलर्स ने किसानों और पत्रकारों पर हमला किया, जिससे तनाव और मानवीय संकट गहरा गया है.

Gaza Death Toll: गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध में 10 अक्टूबर से सीजफायर लागू है. इसके बावजूद, इजरायली सेना गाजा पट्टी में भारी गोलाबारी जारी रखे हुए है. हर दिन 50 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं. इजरायल और हमास युद्ध में अब तक 69,169 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं. मंत्रालय ने कहा कि यह संख्या तब बढ़ी जब युद्धविराम लागू होने के बाद मलबे से और शव निकाले गए और कई अज्ञात शवों की पहचान की गई.

वहीं, इजरायल ने 15 फिलिस्तीनियों के शव गाजा को लौटाए, जबकि एक दिन पहले हमास ने एक इज़रायली बंधक का शव लौटाया था. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के मुताबिक, मृतक बंधक की पहचान लियोर रुडाएफ के रूप में हुई है, जो अर्जेंटीना में पैदा हुए थे. यह शवों की अदला-बदली युद्धविराम के पहले चरण का हिस्सा है. इस समझौते के तहत हमास को सभी इजरायली बंधकों के शव लौटाने हैं और बदले में इजरायल फिलिस्तीनी शवों को वापस करेगा.

7 अक्तूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था. इस हमले में कम से कम 1200 लोगों की मौत हो गई है. हमास ने 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था. तब से गाजा में अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध जारी है. इस बीच, वेस्ट बैंक में इजरायली बसने वालों द्वारा हिंसा के नए मामले सामने आए हैं. शनिवार को बसने वालों ने फिलिस्तीनी किसानों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिससे 11 लोग घायल हुए.

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों द्वारा 260 से ज्यादा हमले हुए, जो 2006 के बाद से सबसे ज्यादा हैं. एक स्थानीय कार्यकर्ता जोनाथन पोलक ने बताया कि जब वह फिलिस्तीनी किसानों के साथ जैतून तोड़ रहे थे, तभी दर्जनों नकाबपोश इजरायली बसने वालों ने हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि पत्रकारों और उनके सुरक्षा गार्डों पर भी हमला किया गया.

Salaam Tv Digital Team

