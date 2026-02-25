'गाजा के बच्चों के लिए उठाएं आवाज', प्रियंका गांधी की पीएम मोदी से अपील

PM Modi Israel Visit: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि जब वे इजरायल के अपने आने वाले दौरे में नेसेट को संबोधित करें, तो वे गाजा संघर्ष पर भी बात करें. उन्होंने बेगुनाह पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की और दुनिया भर में सच्चाई और शांति के लिए भारत के ऐतिहासिक कमिटमेंट पर जोर दिया.

प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर लिखा, "मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के अपने आने वाले दौरे में नेसेट को संबोधित करते हुए गाजा में हज़ारों बेगुनाह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का ज़िक्र करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे. भारत एक आज़ाद देश के तौर पर अपने पूरे इतिहास में सही के लिए खड़ा रहा है. हमें दुनिया को सच्चाई, शांति और न्याय की रोशनी दिखाते रहना चाहिए."

प्रियंका गांधी ने ऐसे में बयान दिया है. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को इजरायल के राजकीय दौरे पर जा रहे हैं. यह दौरा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बुलावे पर हो रहा है और यह प्रधानमंत्री का दूसरा इजरायल दौरा है, इससे पहले 2017 में वे इजरायल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे. इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे. दोनों नेता भारत-इजरायल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हुई अहम तरक्की का रिव्यू करेंगे और साइंस और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस और सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, वॉटर मैनेजमेंट, ट्रेड और इकॉनमी और लोगों के बीच मेलजोल जैसे सहयोग के अलग-अलग एरिया में आगे के मौकों पर चर्चा करेंगे.

MEA के मुताबिक, नेताओं के आपसी फायदे के रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर भी अपने विचार शेयर करने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री इजरायल के प्रेसिडेंट आइज़ैक हर्ज़ोग से भी मिलेंगे. यह दौरा दोनों देशों के बीच गहरी और लंबे समय से चली आ रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और पक्का करेगा और आम चुनौतियों का रिव्यू करने का मौका देगा, साथ ही दो मजबूत डेमोक्रेसी के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप के लिए अपने शेयर्ड विजन को पाने की कोशिशों को फिर से अलाइन करेगा. डिप्लोमैटिक बातचीत की अहमियत दिखाते हुए, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को आने वाले दौरे को "ऐतिहासिक" बताया और कहा कि यह पार्टनरशिप लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है.