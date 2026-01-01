Israel ने Gaza में उठाया ऐसा कदम, नाराज हो गया मुस्लिम वर्ल्ड लीग

Israel Decision: इजराइल लगातार गाजा में अपनी मनमानी कर रहा है. एक बार फिर यहूदी मुल्क ने ऐसा कदम उठाया है, जिसकी कई मुस्लिम मुल्क मज़म्मत करते नजर आ रहे हैं. दरअसल इजराइल ने गाजा के लिए मदद पहुंचा रहे कई अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठनों पर रोक लगा दी है. यानी अब इन संगठनों के जरिए गाजा के मज़लूमों को मदद नहीं मिल पाएगा. मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने इजराइल के इस फैसले की निंदा की है.

गाज़ा पर पड़ेगा बुरा असर

बुधवार को जारी एक बयान में लीग के महासचिव डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इस्सा ने इस फैसले को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि यह इंटरनेशनल और मानवीय कानूनों व मानदंडों का खुला उल्लंघन है. डॉ. अल-इस्सा ने कहा कि इस फैसले से गाजा में पहले से ही बेहद गंभीर मानवीय स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी.

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का सम्मान सुनिश्चित करे, मानवीय कामों पर लगाए गए मनमाने प्रतिबंधों को हटाए और गाजा की आबादी तक तुरंत, पूरी और पर्याप्त मानवीय सहायता पहुंचाने की इजाजत दे. उन्होंने गाजा में काम कर रहे आम नागरिकों और मानवीय सहायता कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

कितने संगठनों पर लगाई रोक

गौरतलब है कि इज़राइल ने गाजा में काम कर रहे 37 संगठनों की गतिविधियों को निलंबित करने की घोषणा की है. इनमें मेडेसां सॉं फ्रंटियर्स (डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स), नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी और ऑक्सफैम व कैरिटास की शाखाएं भी शामिल हैं.

इजराइल का सीज़फायर उल्लंघन

इसके साथ ही इज़राइल पर लगाकार सीज़फायर उल्लंघन करने का इल्जाम लगता रहा है. आरोप है कि इजराइल 900 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है. हमास लगातार आवाज़ उठाता आया है कि इजराइल बार-बार अमेरिका के जरिए लगाए गए सीजफायर का उल्लंघन करता है. इसके साथ ही आरोप है कि इजराइली सेना अंधाधुन फायरिंग भी करती है, जिसमें कई बच्चों की जान जा चुकी है.