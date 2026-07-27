Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Israel Hamas War
  • /युद्ध अपराधी कहने पर भड़के नेतन्याहू, ममदानी पर इजरायली पीएम का जोरदार पलटवार

'युद्ध अपराधी' कहने पर भड़के नेतन्याहू, ममदानी पर इजरायली पीएम का जोरदार पलटवार

Benjamin Netanyahu on Zoharan Mamdani: गाजा युद्ध को लेकर चल रहे विवाद के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी के बयान का कड़ा जवाब दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 27, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:23 AM IST
'युद्ध अपराधी' कहने पर भड़के नेतन्याहू, ममदानी पर इजरायली पीएम का जोरदार पलटवार

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jamui News: दहेज नहीं मिला तो बीवी को लोहे की रॉड से पीटने का आरोप
Jamui News53 min ago
2
Iran Hezbollah Relations57 min ago
3
UP News1 hr ago
4
Bihar News1 hr ago
5
Pakistan News2 hrs ago