'युद्ध अपराधी' कहने पर भड़के नेतन्याहू, ममदानी पर इजरायली पीएम का जोरदार पलटवार

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Benjamin Netanyahu on Zoharan Mamdani: गाजा जंग शुरू होने के बाद से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर कई देशों में नफरत बढ़ती जा रही है. इसी बीच न्यूयॉर्क के मेयर पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने कहा था कि अगर नेतन्याहू अमेरिका आते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कराने की कोशिश की जाएगी. अब नेतन्याहू ने इस बयान पर पलटवार करते हुए ममदानी को "नफरत फैलाने वाला" बताया है. इजरायल के बेंजामिन नेतन्याहू ने 26 जुलाई को कहा कि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी "नफ़रत फैला रहे हैं". उन्होंने प्रधानमंत्री को 'युद्ध अपराधी' कहा और कहा कि अगर वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए शहर आते हैं, तो उन्हें गाजा युद्ध के कारण गिरफ़्तार किया जाना चाहिए.
नेतन्याहू ने कहा कि वे सितंबर में दुनिया भर के नेताओं की सालाना UN बैठक को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क जाने का इरादा रखते हैं, भले ही मेयर ने कहा है कि उनका स्वागत नहीं है. ममदानी ने पिछले हफ्ते कहा था कि हालांकि न्यूयॉर्क शहर के पास दुनिया की शीर्ष युद्ध-अपराध अदालत द्वारा जारी गिरफ़्तारी वारंट को लागू करने का कानूनी अधिकार नहीं है, फिर भी उन्होंने संघीय सरकार को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया.
नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ चैनल के "संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स" कार्यक्रम में मारिया बार्टिरोमो से कहा, "उन्हें सभी न्यूयॉर्कवासियों यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों, सभी का मेयर होना चाहिए. लेकिन वह एक समूह को दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं." गाजा में इजरायल के युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री काफी विवादित व्यक्ति बन गए हैं. यह युद्ध 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के चरमपंथियों द्वारा दक्षिणी इजरायल पर किए गए घातक हमले से शुरू हुआ था. इजरायल ने ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह समूह की गोलीबारी के जवाब में दक्षिणी लेबनान में जमीनी हमला करने से पहले 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने में भी अमेरिका का साथ दिया था.
नेतन्याहू ने ICC को लेकर क्या कहा?
नेतन्याहू ने रविवार को अपने खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के युद्ध अपराधों के आरोपों को "बेबुनियाद" बताया. उन्होंने ICC के शीर्ष अभियोजक के खिलाफ यौन दुराचार के आरोपों की तरफ इशारा किया, जिन्हें शुक्रवार को उस पद से हटा दिया गया था और कहा कि वारंट ध्यान भटकाने की एक कोशिश थी. मेयर के कार्यालय ने रविवार को टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया. नेतन्याहू का कहना है कि इजरायल के लिए अमेरिका का दोनों पार्टियों का समर्थन खतरे में है.
नेतन्याहू ने क्या कहा?
नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें चिंता है कि अमेरिका में इजरायल के लिए कभी दोनों पार्टियों का जो राजनीतिक समर्थन था, वह अब खतरे में है, खासकर इसलिए क्योंकि पार्टी के मम्दानी गुट से जुड़े प्रगतिशील और अति-वामपंथी डेमोक्रेट अलग हो रहे हैं. उन्होंने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में बढ़ते यहूदी-विरोध के खिलाफ भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि जब वे न्यूयॉर्क शहर में लोगों से बात करते हैं, जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती है, तो "यहूदी बहुत असहज महसूस करते हैं." उन्होंने कहा, "और मुझे लगता है कि यह गलत है. यह पूरी बात ही गलत है."
ममदानी ने चुनाव प्रचार के दौरान किया था ये ऐलान
गौरतलब है कि पिछले साल मेयर पद के चुनाव प्रचार के दौरान, ममदानी ने कहा था कि वह शहर की पुलिस को आदेश देंगे कि वे गाजा युद्ध में नेतन्याहू की भूमिका को लेकर ICC के गिरफ्तारी वारंट पर अमल करें. लेकिन पिछले हफ्ते ममदानी ने माना कि उनके शहर के पास नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार नहीं है और उन्होंने संघीय अधिकारियों से इसमें दखल देने की अपील की. उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, "मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि न्यूयॉर्क शहर में बेंजामिन नेतन्याहू का स्वागत नहीं है और न ही किसी ऐसे युद्ध अपराधी का स्वागत है जो अभी भी आजाद घूम रहा है." उन्होंने न्यूयॉर्क के लोगों से कहा कि वह उनकी निराशा को समझते हैं और शहर हमेशा विरोध-प्रदर्शन का सम्मान करेगा.