'युद्ध अपराधी' कहने पर भड़के नेतन्याहू, ममदानी पर इजरायली पीएम का जोरदार पलटवार

ममदानी ने चुनाव प्रचार के दौरान किया था ये ऐलान

गौरतलब है कि पिछले साल मेयर पद के चुनाव प्रचार के दौरान, ममदानी ने कहा था कि वह शहर की पुलिस को आदेश देंगे कि वे गाजा युद्ध में नेतन्याहू की भूमिका को लेकर ICC के गिरफ्तारी वारंट पर अमल करें. लेकिन पिछले हफ्ते ममदानी ने माना कि उनके शहर के पास नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार नहीं है और उन्होंने संघीय अधिकारियों से इसमें दखल देने की अपील की. उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, "मैं यह भी साफ कर देना चाहता हूं कि न्यूयॉर्क शहर में बेंजामिन नेतन्याहू का स्वागत नहीं है और न ही किसी ऐसे युद्ध अपराधी का स्वागत है जो अभी भी आजाद घूम रहा है." उन्होंने न्यूयॉर्क के लोगों से कहा कि वह उनकी निराशा को समझते हैं और शहर हमेशा विरोध-प्रदर्शन का सम्मान करेगा.