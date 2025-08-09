Gaza News: नेतन्याहू का गाजा हथियाने का प्लान, खिलाफ खड़े हुए ये देश

Gaza News: गाजा पर नेतन्याहू ने कब्जा करने का प्लान बनाया है, जिसे बीते रोज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. अब कई देश इस फैसले के खिलाफ आए हैं और इजराइल की मजम्मत की है. पूरी खबर पढ़ें
Trending Photos
Gaza News: इजराइल ने गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान बनाया है. हालांकि, कई देश ऐसे हैं जो नेतन्याहू के इस प्लान की मजम्मत कर रहे हैं. हमास ने इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया है कि वह अपनी निजी विचारधारा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. हालांकि, पीएम का कहना है कि वह गाजा पर मिलिट्री के जरिए कब्जा करके इसकी सत्ता किसी अरब देश के हाथ में देंगे, ताकि उनके लिए कोई खतरा न बचे और फिलिस्तीनी आराम से रह सकें.
ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूज़ीलैंड और यूनाइटेड किंगडम ऐसे देश हैं जो नेतन्याहू के इस प्लान से नाखुश हैं. सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट के गाज़ा में बड़े पैमाने पर नए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के फैसले की कड़ी निंदा की है. इन मंत्रियों ने एक साझा बयान में कहा है कि इजरायल सरकार की ऐलान की गई योजनाएं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन कर सकती हैं.
दरअसल, इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाज़ा सिटी पर कंट्रोल करने की योजना को मंजूरी दे दी है. यह कदम पहले से तबाह फिलिस्तीनी इलाके में सैन्य कार्रवाई को और तेज कर देगा. इजराइल का दावा है कि उसने 75 फीसद गाजा पर कब्जा कर लिया है और अभी बाकि हिस्से पर कब्जा करने का प्लान है.
करीब दो साल से जारी इस जंग को लेकर देश और विदेश में आलोचना तेज हो गई है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि नए हमलों से गाज़ा की मानवीय स्थिति और भी खराब हो सकती है. फिलहाल गाजा में खाना, पानी, दवाई और दूसरी चीजों की भारी कमी है. मिलिट्री ऑपरेशन तेज होने से इस समस्या में और इजाफा हो सकता है.
इजराइली मीडिया के मुताबिक, नेतन्याहू को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फटकार लगी है. दरअसल, नेतन्याहू ने दावा किया था कि गाजा में किसी तरह की भुखमरी नहीं है और ये हमास का चलाया हुआ झूठा कैंपेन है. उधर ट्रंप ने पीएम के इस दावे को खारिज करते हुए उनसे फोन पर बात की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान ट्रंप ने उन्हें काफी फटकार भी लगाई.