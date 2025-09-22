ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फैसले से बौखलाए नेतन्याहू; यूजर्स ने लिया आड़े हाथों

Netanyahu Reaction on Palestine State Recognition: इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन दिनों बौखलाए हुए दिख रहे हैं. एक तरफ हमास ने उनकी नाक में दम किया हुआ है और दूसरी तरफ कई बड़े देशों के फिलिस्तीन को राज्य के दर्जा दिए जाने के बाद वह खासा खुश नहीं है. उन्होंने रविवार को साफ कहा कि जॉर्डन नदी के वेस्ट में कोई भी फिलिस्तीनी राज्य स्थापित नहीं होगा.

टू नेशन सॉल्यूशन

गाजा में नरसंहार का इल्ज़ाम झेल रहे नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को मान्यता देने को एकतरफा फैसला करार दिया और इसे खारिज कर दिया. यह बयान ऐसे समय आया है जब ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है. इन देशों ने इस फैसले के पीछे टू नेशन सॉल्यूशन का हवाला दिया है.

नेतन्याहू को लोगों ने लिया आड़े हाथों

नेतन्याहू ने कहा, "जो नेता 7 अक्टूबर के भीषण हमले के बाद फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे रहे हैं, वे आतंकवाद को इनाम दे रहे हैं. मैं साफ कहता हूं कि यह कभी नहीं होगा. जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा." इस बयान के बाद लोगों ने नेतन्याहू को आड़े हाथों लिया. सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि आप जो 7 अक्टूबर की आड़ में जातीय सफाई कर रहे हैं उसका क्या? 65 हजार फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया उसका क्या? दसयों हजार बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया उसका क्या?

नेतन्याहू ने आगे कहा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दबावों के बावजूद फिलिस्तीनी राज्य के गठन को रोके रखा है. नेतन्याहू ने जोड़ा, "हमने यह काम राजनीतिक समझदारी और दृढ़ संकल्प के साथ किया है. हमने यहूदियों की बस्तियों की संख्या दोगुनी की है और इस रास्ते पर आगे भी बढ़ते रहेंगे."

इजराइल के राष्ट्रपति का बयान

इज़रायल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने भी पश्चिमी देशों के इस कदम को शांति प्रक्रिया के लिए नुकसानदायक बताया है. एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "7 अक्टूबर की बर्बरता के बाद, जब हमास अभी भी आतंक फैला रहा है और 48 बंधकों को कैद कर रखा है, ऐसे समय में कुछ देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना सिर्फ हमास के लिए खुशी की बात है." यूजर्स ने इन्हें भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या आपने हजारों फिलिस्तीनियों को बंधक नहीं बनाया हुआ है, जिनके साथ हर रोज बर्बरता होती है?

हर्ज़ोग ने कहा, "यह न तो किसी फिलिस्तीनी की मदद करेगा, न किसी बंधक को आज़ाद कराएगा और न ही इज़रायल-फिलिस्तीन के बीच समझौते को आगे बढ़ाएगा. यह केवल हिंसा फैलाने वालों को मजबूत करेगा. यह उन लोगों के लिए दुखद दिन है जो सच्ची शांति चाहते हैं."

हमास ने फैसले का किया स्वागत

वहीं, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले का स्वागत करते हुए हमास ने इसे फिलिस्तीनियों के अधिकारों की जीत बताया. हमास के वरिष्ठ अधिकारी महमूद मरदावी ने कहा, "यह विकास हमारे राष्ट्रीय अधिकारों और हमारी न्यायपूर्ण लड़ाई की जीत है. यह साफ संदेश देता है कि चाहे कब्ज़ा करने वाली ताकत कितनी भी अपराध करे, वह हमारे अधिकारों को मिटा नहीं सकती."