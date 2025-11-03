Advertisement
Zee SalaamIsrael Hamas War

मुसलमानों का खून पीना चाहते हैं नेतन्याहू, गाजा और लेबनान को लेकर दिया बड़ा बयान

Netanyahu on Hamas: गाजा में पिछले दो सालों से युद्ध जारी है. इस जंग में 66 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. हमास और इजरायल के बीच सीजफायर का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन अभी भी इजरायली फौज गाजा में भीषण गोलीबारी कर रही है. इस बीच नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:57 AM IST

Trending Photos

Netanyahu on Hamas: गाजा और लेबनान में सीजफायर के बावजूद इजरायल लगातार बमबारी कर रहा है. इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी दी है. साथ ही उन्होंने हमास को निहत्था करने और गाजा पट्टी को पूरी तरह से असैन्य क्षेत्र बनाने का संकल्प दोहराया. नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार पिछले महीने लागू हुए सीजफायर के बावजूद बचे हुए आतंकी समूहों को निशाना बनाती रहेगी.

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने मंत्रियों से कहा, "गाजा के कुछ हिस्सों में, जो हमारे नियंत्रण में हैं, हमास के कुछ सेल अभी भी सक्रिय हैं, और हम उन्हें व्यवस्थित तरीके से खत्म कर रहे हैं." उन्होंने इसके लिए दक्षिणी गाजा में राफा और खान यूनिस के इलाकों का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "हमास को निहत्था करना और गाजा पट्टी को डीमिलिटराइज (असैन्य क्षेत्र) करना हमारा प्रमुख सिद्धांत है. यह एक ऐसा लक्ष्य है जिस पर वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सहमत हुए थे. अगर यह एक तरीके से हासिल नहीं होता है, तो इसे दूसरे तरीके से हासिल किया जाएगा."

नेतन्याहू ने क्या कहा?
नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना गाजा में मौजूद सैनिकों की सुरक्षा के लिए काम करती रहेगी और कहा कि इजरायल अपने अमेरिकी सहयोगियों को ऑपरेशन्स के बारे में बताएगा लेकिन उनकी इजाजत नहीं मांगेगा." उन्होंने कहा कि इजरायल अपनी "सबसे बड़ी सुरक्षा जिम्मेदारी से कोई समझौता नहीं करेगा. उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब व्हाइट हाउस युद्धविराम को बनाए रखने और बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है. इजरायली हमले जारी हैं, हालांकि उनकी रफ्तार कम हो गई है.

गोलीबारी में मारे गए हैं इतने लोग
गाजा के हेल्थ अधिकारियों ने रविवार को कहा कि तीन हफ्ते पहले सीजफायर शुरू होने के बाद से इजरायली गोलीबारी में कम से कम 236 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 600 घायल हुए हैं, जिससे 7 अक्टूबर, 2023 से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 68,865 हो गई है. नेतन्याहू ने लेबनान की सरकार से हिज्बुल्लाह को निहत्था करने के अपने समर्पण को लागू करने का भी आग्रह किया, ग्रुप पर फिर से हथियार जमा करने का आरोप लगाया, और चेतावनी दी कि अगर जरूरी हुआ तो इजरायल आत्मरक्षा में कार्रवाई करेगा.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

gaza warNetanyahu on Hamas

