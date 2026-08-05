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गाजा से कब पीछे हटेगी इजरायली सेना? नेतन्याहू ने हमास के सामने रख दी सबसे बड़ी शर्त

Netanyahu Hamas Disarmament: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डाल देता, तब तक इजरायली सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी. उन्होंने गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी के लिए हमास के पूरी तरह से निहत्थे होने को एक जरूरी शर्त बताया है.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 05, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:04 AM IST
गाजा से कब पीछे हटेगी इजरायली सेना? नेतन्याहू ने हमास के सामने रख दी सबसे बड़ी शर्त

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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