/गाजा से कब पीछे हटेगी इजरायली सेना? नेतन्याहू ने हमास के सामने रख दी सबसे बड़ी शर्त

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Gaza News: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं छोड़ देता, तब तक इजरायली सेना गाजा में अपनी मौजूदा जगहों से पीछे नहीं हटेगी. सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में नेतन्याहू ने कहा, "हमने इजरायली सैनिकों को निर्देश दिया है कि वे हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी ज़रूरी हो, वह करें."
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि उनकी 'शांति टीम' ने हमास और गाजा में मौजूद दूसरे सशस्त्र समूहों के पूरी तरह हथियार छोड़ने के लिए एक समझौते का मसौदा तैयार किया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए PM नेतन्याहू ने कहा कि व्हाइट हाउस ने एक मसौदा भेजा था, लेकिन वे उससे सहमत नहीं थे. उन्होंने कहा, "यह हमारा मसौदा नहीं है। हमने अपने सुझाव भेजे हैं."
अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद हमास ने कहा कि वह गाजा युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण के लिए रोडमैप के नए संस्करण पर सहमत हो गया है, हालांकि उसने कुछ शर्तें भी रखी हैं. हमास का कहना है कि हथियारों के बारे में कोई भी फैसला तभी लिया जाएगा जब हमले पूरी तरह बंद हो जाएं, इजरायल गाज़ा से अपनी सेना हटा ले और इलाके के पुनर्निर्माण पर प्रगति हो. इस बीच, पिछले हफ़्ते गाज़ा में इजरायली हमलों में बच्चों और आम नागरिकों सहित कई लोग मारे गए. इसके बाद सोमवार को कतर, मिस्र और तुर्की ने हिंसा की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया. ये तीनों देश गाज़ा के लिए युद्धविराम वार्ता में मध्यस्थता कर रहे हैं.
सीनियर अधिकारी ने दिया बड़ा बयान
सीनियर अधिकारियों के मुताबिक, हमास एक नए अंतरराष्ट्रीय रोडमैप के तहत गाज़ा पर अपना नागरिक और सैन्य नियंत्रण छोड़ने के लिए सहमत हो गया है. इस योजना के तहत, गाज़ा की ज़िम्मेदारी एक अंतरिम फ़िलिस्तीनी प्रशासन को सौंप दी जाएगी. गाज़ा शांति पहल के लिए ट्रंप का प्रस्ताव केवल युद्धविराम तक सीमित नहीं है. इसमें हमास के शासन ढांचे को खत्म करने की विस्तृत योजना भी शामिल है. इसकी जगह, गाज़ा के प्रशासन के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनाई जाएगी. यह एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी निकाय होगा जो संक्रमण काल के दौरान नागरिक मामलों और आंतरिक सुरक्षा दोनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा. दस्तावेज में कहा गया है कि सभी नागरिक और सुरक्षा ज़िम्मेदारियां इस राष्ट्रीय समिति को सौंप दी जाएंगी.