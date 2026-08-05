/गाजा से कब पीछे हटेगी इजरायली सेना? नेतन्याहू ने हमास के सामने रख दी सबसे बड़ी शर्त

अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद हमास ने कहा कि वह गाजा युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण के लिए रोडमैप के नए संस्करण पर सहमत हो गया है, हालांकि उसने कुछ शर्तें भी रखी हैं. हमास का कहना है कि हथियारों के बारे में कोई भी फैसला तभी लिया जाएगा जब हमले पूरी तरह बंद हो जाएं, इजरायल गाज़ा से अपनी सेना हटा ले और इलाके के पुनर्निर्माण पर प्रगति हो. इस बीच, पिछले हफ़्ते गाज़ा में इजरायली हमलों में बच्चों और आम नागरिकों सहित कई लोग मारे गए. इसके बाद सोमवार को कतर, मिस्र और तुर्की ने हिंसा की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया. ये तीनों देश गाज़ा के लिए युद्धविराम वार्ता में मध्यस्थता कर रहे हैं.