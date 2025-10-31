West Bank को दो भागों में बांटना चाहते हैं नेतन्याहू; इस नए प्लान को मिली मंजूरी

Israel Illegal Settlement: आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि 'हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और'. यह कहावत इजराइल पर बिल्कुल सही बैठती है. यहां की सरकार खुद को अमन पसंद होने का दावा करती रहती है, लेकिन आस पास के देशों के नाक में दम किए रखती है. अब इजराइल ने कब्जे वाले ईस्ट जेरुसलम के दक्षिण में 1,300 नई बस्ती यूनिट्स को तामीर करने को मंजूरी दे दी है. यह जानकारी बुधवार को इजराइली मीडिया ने दी है.

इजराइल कर रहा जेरुसलम में कब्जा!

इजराइल के चैनल 14 के अनुसार, सरकार की विशेष योजना और निर्माण समिति ने गश एत्ज़ियॉन बस्ती क्षेत्र में इस प्लान को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है. यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दरिए कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइली बस्ती गतिविधियों की आलोचना के एक हफ्ते से भी कम समय बाद आया है. ट्रम्प ने 24 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में कहा था,"वेस्ट बैंक के बारे में चिंता मत कीजिए. इजराइल वेस्ट बैंक में कुछ भी करने वाला नहीं है."

वेस्ट बैंक को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी

उनके बयान के एक दिन बाद, इजराइली संसद (कनेसट) ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक और मा’ले आदुमिम बस्ती क्षेत्र को अपने में मिलाने के लिए दो ड्राफ्ट कानूनों को शुरुआती मंजूरी दी थी. इस कदम से ईस्ट जेरुसलम को इसके पूर्वी फिलिस्तीनी इलाकों से अलग किया जाएगा और वेस्ट बैंक को दो हिस्सों में बांटा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

चैनल के मुताबिक, नई बस्ती को तामीर करने का प्लान हार हेरुसिम पड़ोस में अभूतपूर्व विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है, जो अलोन शवुत बस्ती के दक्षिण और ईस्ट जेरुसलम के दक्षिण-पश्चिम में मौजूद है. इजराइली योजना में स्कूल, सार्वजनिक इमारतें, पार्क और एक बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र भी शामिल है, जो आसपास की बस्तियों को सेवा देगा.

गश एत्ज़ियॉन क्षेत्रीय परिषद ने बस्ती निर्माण को इलाके में रहने की चाह रखने वाले निवासियों की तादाद के मुताबिक सही बताया है. इजराइली अखबार येडियोथ अहरोनोट के मुताबिक, वित्त मंत्री बेज़लल स्मोट्रिच ने अगले साल के संसद चुनावों से पहले वेस्ट बैंक में बस्ती निर्माण और ज़मीन कब्जे को तेज़ किया है, ताकि फिलिस्तीनी राज्य के गठन को रोकने के लिए असली हालात बनाए जा सकें.

अखबार के अनुसार, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के 2022 के आखिर में सत्ता संभालने के बाद से इजराइल ने वेस्ट बैंक में लगभग 48,000 बस्ती यूनिट्स के प्लान को आगे बढ़ाया है, यानी औसतन लगभग 17,000 यूनिट्स हर साल. 20 अगस्त को सरकार ने 'E1' बस्ती योजना के लिए अंतिम मंजूरी दी, जिसमें मा’ले आदुमिम बस्ती के पास लगभग 3,400 आवासीय इकाइयों का निर्माण शामिल है.

संयुक्त राष्ट्र ने बार-बार कहा है कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजराइली बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं और ये दो-राज्य समाधान की संभावनाओं को कमजोर करती हैं.