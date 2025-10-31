Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2982384
Zee SalaamIsrael Hamas War

West Bank को दो भागों में बांटना चाहते हैं नेतन्याहू; इस नए प्लान को मिली मंजूरी

Israel Illegal Settlement: नेतन्याहू गैर कानूनी तौर पर वेस्ट बैंक में इजराइलियों को बसा रहे हैं. 1300 नई बस्तियों को अप्रूवल मिल चुका है और इससे पहले भी कई हजार यूनिट्स को अप्रूवल मिल चुका है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 31, 2025, 11:14 AM IST

Trending Photos

West Bank को दो भागों में बांटना चाहते हैं नेतन्याहू; इस नए प्लान को मिली मंजूरी

Israel Illegal Settlement: आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि 'हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और'. यह कहावत इजराइल पर बिल्कुल सही बैठती है. यहां की सरकार खुद को अमन पसंद होने का दावा करती रहती है, लेकिन आस पास के देशों के नाक में दम किए रखती है. अब इजराइल ने कब्जे वाले ईस्ट जेरुसलम के दक्षिण में 1,300 नई बस्ती यूनिट्स को तामीर करने को मंजूरी दे दी है. यह जानकारी बुधवार को इजराइली मीडिया ने दी है.

इजराइल कर रहा जेरुसलम में कब्जा!

इजराइल के चैनल 14 के अनुसार, सरकार की विशेष योजना और निर्माण समिति ने गश एत्ज़ियॉन बस्ती क्षेत्र में इस प्लान को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है. यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दरिए कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइली बस्ती गतिविधियों की आलोचना के एक हफ्ते से भी कम समय बाद आया है. ट्रम्प ने 24 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में कहा था,"वेस्ट बैंक के बारे में चिंता मत कीजिए. इजराइल वेस्ट बैंक में कुछ भी करने वाला नहीं है."

वेस्ट बैंक को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी

उनके बयान के एक दिन बाद, इजराइली संसद (कनेसट) ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक और मा’ले आदुमिम बस्ती क्षेत्र को अपने में मिलाने के लिए दो ड्राफ्ट कानूनों को शुरुआती मंजूरी दी थी. इस कदम से ईस्ट जेरुसलम को इसके पूर्वी फिलिस्तीनी इलाकों से अलग किया जाएगा और वेस्ट बैंक को दो हिस्सों में बांटा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

चैनल के मुताबिक, नई बस्ती को तामीर करने का प्लान हार हेरुसिम पड़ोस में अभूतपूर्व विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है, जो अलोन शवुत बस्ती के दक्षिण और ईस्ट जेरुसलम के दक्षिण-पश्चिम में मौजूद है. इजराइली योजना में स्कूल, सार्वजनिक इमारतें, पार्क और एक बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र भी शामिल है, जो आसपास की बस्तियों को सेवा देगा.

गश एत्ज़ियॉन क्षेत्रीय परिषद ने बस्ती निर्माण को इलाके में रहने की चाह रखने वाले निवासियों की तादाद के मुताबिक सही बताया है. इजराइली अखबार येडियोथ अहरोनोट के मुताबिक, वित्त मंत्री बेज़लल स्मोट्रिच ने अगले साल के संसद चुनावों से पहले वेस्ट बैंक में बस्ती निर्माण और ज़मीन कब्जे को तेज़ किया है, ताकि फिलिस्तीनी राज्य के गठन को रोकने के लिए असली हालात बनाए जा सकें.

अखबार के अनुसार, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के 2022 के आखिर में सत्ता संभालने के बाद से इजराइल ने वेस्ट बैंक में लगभग 48,000 बस्ती यूनिट्स के प्लान को आगे बढ़ाया है, यानी औसतन लगभग 17,000 यूनिट्स हर साल. 20 अगस्त को सरकार ने 'E1' बस्ती योजना के लिए अंतिम मंजूरी दी, जिसमें मा’ले आदुमिम बस्ती के पास लगभग 3,400 आवासीय इकाइयों का निर्माण शामिल है.

संयुक्त राष्ट्र ने बार-बार कहा है कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजराइली बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं और ये दो-राज्य समाधान की संभावनाओं को कमजोर करती हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Netanyahuisrael hama warisrael news

Trending news

Netanyahu
West Bank को दो भागों में बांटना चाहते हैं नेतन्याहू; इस नए प्लान को मिली मंजूरी
mp news
MP News: 'बाप-दादा मर गए मुगलों की चड्डी धोते-धोते'...पोस्ट पर मचा बवाल, शिकायत दर्ज
bihar elections 2025
Muslim बच्ची की दुआ आई काम- BJP नेता बृजभूषण बोले, हेलीकॉप्टर हो जाता हादसे का शिकार
Telangana NEWS
हज 2026 की दूसरी लिस्ट जारी, खुशकिस्मत जायरीन आज करें ये काम नहीं तो टूट जाएगा सपना!
mayawati
Mayawati ने की मुस्लिम भाईचारा कमेटी की मीटिंग,अपोज़ीशन बोला BJP को पहुंचा रही फायदा
Telangana NEWS
18 साल से बीवी कर रही इंतजार, 5 साल से बहरीन के मुर्दाघर में पड़ी है शख्स की लाश
Muslim World
India के लिए बेहद जरूरी है Iran का चाबहार पोर्ट; क्या US की रोक से पड़ेगा कोई फर्क?
UP News
कोर्ट ऑर्डर को दिखाया ठेंगा; राजन-नाजिम ने मस्जिद की जमीन कराया अवैध निर्माण!
Israel Hamas War
Hamas ने 2 बंधकों को IDF को सौंपा, सीजफायर से अब तक कितनों को रिहा कर चुका है सगंठन?
bihar
Bihar Elections: वक्फ एक्ट पर अब ओवैसी ने क्या कहा? बोले, मोदी की बत्ती करेंगे गुल