/गाजा में कयामत जैसा मंजर! 100 से ज्यादा शवों की लगी कतार, एक साथ अदा हुई जनाजे की नमाज

गाजा में हर तरफ तबाही

मौजूदा युद्धविराम की वजह से राहत एजेंसियां ​​उन इलाकों तक पहुंच पा रही हैं, जहां पहले लगातार बमबारी हो रही थी. युद्ध के शुरुआती महीनों में मारे गए लोगों के शव अब धीरे-धीरे बरामद किए जा रहे हैं. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड विभाग के प्रमुख ज़ाहिर अल-वाहिदी के मुताबिक, रिश्तेदारों से मिली जानकारी के आधार पर मलबे के नीचे अभी भी कम से कम 7,400 लोगों के दबे होने की आशंका है. उनका कहना है कि असल संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कई जगहों पर पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए और उनके बारे में जानकारी देने वाला कोई नहीं बचा. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में अब तक 73,377 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं.