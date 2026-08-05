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गाजा में कयामत जैसा मंजर! 100 से ज्यादा शवों की लगी कतार, एक साथ अदा हुई जनाजे की नमाज

Gaza Mass Funeral: गाजा में 2023 में हुए इजरायली हमले के दो साल से ज़्यादा समय बाद मलबे से 100 से ज़्यादा लोगों के शव बरामद किए गए. 136 घंटे की खुदाई के बाद मिले इन शवों में 40 बच्चे और 30 महिलाएं शामिल थीं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Aug 05, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:17 AM IST
गाजा में कयामत जैसा मंजर! 100 से ज्यादा शवों की लगी कतार, एक साथ अदा हुई जनाजे की नमाज

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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