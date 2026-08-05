/गाजा में कयामत जैसा मंजर! 100 से ज्यादा शवों की लगी कतार, एक साथ अदा हुई जनाजे की नमाज

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Gaza Mass Funeral: गाजा की सुनसान सड़कों और उजड़ी हुई गलियों में मंगलवार का दिन ऐसा था, जिसने लाखों लोगों की आंखों में आंसू ला दिए और दुनिया के सामने इजरायल के शैतानी कारनामों को उजागर कर दिया. करीब दो साल पहले हुए इजरायली हमले के बाद 100 से ज़्यादा लोगों के शव बरामद किए गए. 136 घंटे तक लगातार खुदाई के बाद उन्हें मलबे से निकाला गया.गाजा में हसायना और अबू शरिया परिवारों के 100 से ज्यादा लोगों के जनाजे की नमाज एक साथ अदा की गई. चारों तरफ मातम पसरा था, लोग अपने अपनों को आखिरी बार दीदार के लिए उमड़ पड़े. आखिरी रसूमात के दौरान फिलिस्तीनी झंडों में लिपटे मय्यत को फूलों से सजाया गया और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया.
दरअसल, हमास के हमले के बाद इजरायल पूरे गाजा पर हमला शुरू कर दिया था. इसी दौरान गाजा शहर के सबरा इलाके में इजरायली लड़ाकू विमानों ने एक पूरे रिहायशी ब्लॉक पर बम बरसाए थे. इस हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. हमले के फौरन बाद स्थानीय लोगों और राहतकर्मियों ने साधारण औजारों और नंगे हाथों से मलबा हटाने की कोशिश की थी. उस समय करीब 40 शव ही निकाले जा सके थे, जबकि बाकी लोग मलबे के नीचे दबे रह गए थे.
हजारों लोग जनाजे में हुए शामिल
हमास प्रशासन के तहत काम करने वाली सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक, राहत कर्मियों ने हाल ही में लगातार 136 घंटे तक खुदाई का काम किया. इसके बाद, हसायना और अबू शरिया परिवारों के 100 से ज़्यादा सदस्यों के शव बरामद किए गए. एजेंसी ने बताया कि बरामद शवों में 40 बच्चे, 30 महिलाएं और सात दिव्यांग लोग शामिल हैं. इसके बावजूद 157 लोग अभी भी लापता हैं और आशंका है कि वे मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं. लाशें मिलने के बाद गाजा में एक साथ कई लोगों की आखिरी रसूमात अदा की गई.
खिराज-ए-अकीदत पेश की गई
फ़िलिस्तीनी झंडों में लिपटी लाशों को क्षतिग्रस्त इमारतों के सामने कतार में रखा गया. परिवार के सदस्यों ने उन पर फूल और तस्वीरें रखीं. जनाजे में सैकड़ों लोग शामिल हुए. नम आंखों के बीच खिराज-ए-अकीदत पेश की गईं. फिर लाशों को स्ट्रेचर पर रखकर तंग गलियों से होते हुए पास के कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां उन्हें दफना दिया गया. मृतकों के रिश्तेदार तैसिर अल-हसायना ने कहा, "इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि वे अपने घरों में रह रहे थे और उन्हें भरोसा था कि उनका घर उनकी हिफाजत करेगा."
गाजा में हर तरफ तबाही
मौजूदा युद्धविराम की वजह से राहत एजेंसियां उन इलाकों तक पहुंच पा रही हैं, जहां पहले लगातार बमबारी हो रही थी. युद्ध के शुरुआती महीनों में मारे गए लोगों के शव अब धीरे-धीरे बरामद किए जा रहे हैं. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड विभाग के प्रमुख ज़ाहिर अल-वाहिदी के मुताबिक, रिश्तेदारों से मिली जानकारी के आधार पर मलबे के नीचे अभी भी कम से कम 7,400 लोगों के दबे होने की आशंका है. उनका कहना है कि असल संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कई जगहों पर पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए और उनके बारे में जानकारी देने वाला कोई नहीं बचा. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में अब तक 73,377 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं.