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गाजा के कैंसर पीड़ित बच्चों पर मंडरा रहा है मौत का साया, 60 अमेरिकी सांसदों ने इजरायल को घेरा

Gaza Healthcare Crisis: अमेरिका की कांग्रेस के 60 से अधिक सांसदों ने इजरायल से मांग की है कि गाज़ा के कैंसर मरीजों, खासकर बच्चों, को इलाज के लिए वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम के अस्पतालों तक जाने की अनुमति दी जाए. सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को पत्र लिखा है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 12, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:15 AM IST
गाजा के कैंसर पीड़ित बच्चों पर मंडरा रहा है मौत का साया, 60 अमेरिकी सांसदों ने इजरायल को घेरा

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