/गाजा के कैंसर पीड़ित बच्चों पर मंडरा रहा है मौत का साया, 60 अमेरिकी सांसदों ने इजरायल को घेरा

11 हजार कैंसर से पीड़ित है फिलिस्तीनी

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इस समय गाजा में लगभग 11 हजार कैंसर मरीज मौजूद हैं. लेकिन लगातार युद्ध और हमलों के कारण वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग पूरी तरह तबाह हो चुकी है. WHO के मुताबिक गाज़ा के 94 फीसद अस्पताल या तो नष्ट हो चुके हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं. मार्च 2025 में इजरायली सेना ने तुर्की-फ़िलिस्तीन फ्रेंडशिप अस्पताल को भी नष्ट कर दिया था, जो गाजा का एकमात्र विशेष कैंसर अस्पताल था. अमेरिकी सांसदों के पत्र में कहा गया है कि गाजा में कैंसर का इलाज लगभग असंभव हो गया है और कई मरीजों के लिए बीमारी अब मौत की सजा जैसी बन गई है. डॉक्टरों का अनुमान है कि अक्टूबर 2023 के बाद से कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या तीन गुना तक बढ़ गई है.