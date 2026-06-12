/गाजा के कैंसर पीड़ित बच्चों पर मंडरा रहा है मौत का साया, 60 अमेरिकी सांसदों ने इजरायल को घेरा

राज्य चुनें
Gaza Cancer Patients: इजरायली हमलों के बाद गाजा पूरी तरह से खंडहर बन गया है. स्कूल और अस्पताल बर्बाद होकर मलबे में तब्दील हो गए हैं. गाजा में घायलों की संख्या 2 लाख से ज़्यादा है और उन्हें सही इलाज नहीं मिल पा रहा है. इजरायल ने गाजा के हजारों फ़िलिस्तीनियों को हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया है. इनमें से सैकड़ों लोग गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें कैंसर के मरीज भी शामिल हैं. इस बीच अमेरिका की कांग्रेस के 60 से अधिक सांसदों ने इजरायल से गाजा के कैंसर मरीजों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने की मांग की है.
सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को एक पत्र लिखकर कहा है कि गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी कैंसर मरीजों, खासकर बच्चों को इलाज के लिए वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम के अस्पतालों तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि इलाज के बाद इन मरीजों और उनके परिवारों को वापस गाजा लौटने की गारंटी दी जाए. इस पत्र पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 51 और सीनेट के 11 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं. हस्ताक्षर करने वालों में सीनेटर बर्नी सैंडर्स और क्रिस वैन होलेन जैसे प्रमुख नेता भी शामिल हैं. मानवाधिकार संगठन DAWN से जुड़े दयार जमील ने कहा कि कैंसर से जूझ रहे बच्चों को जीवनरक्षक इलाज के लिए कुछ ही दूरी तय करने से रोकना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता.
11 हजार कैंसर से पीड़ित है फिलिस्तीनी
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इस समय गाजा में लगभग 11 हजार कैंसर मरीज मौजूद हैं. लेकिन लगातार युद्ध और हमलों के कारण वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग पूरी तरह तबाह हो चुकी है. WHO के मुताबिक गाज़ा के 94 फीसद अस्पताल या तो नष्ट हो चुके हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं. मार्च 2025 में इजरायली सेना ने तुर्की-फ़िलिस्तीन फ्रेंडशिप अस्पताल को भी नष्ट कर दिया था, जो गाजा का एकमात्र विशेष कैंसर अस्पताल था. अमेरिकी सांसदों के पत्र में कहा गया है कि गाजा में कैंसर का इलाज लगभग असंभव हो गया है और कई मरीजों के लिए बीमारी अब मौत की सजा जैसी बन गई है. डॉक्टरों का अनुमान है कि अक्टूबर 2023 के बाद से कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या तीन गुना तक बढ़ गई है.
1200 लोगों की मौत
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, इलाज के लिए बाहर जाने की अनुमति मिलने का इंतजार करते हुए कम से कम 1,200 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें छह वर्षीय ल्यूकेमिया पीड़ित बच्चा ग़ज़ल भी शामिल था, जिसने अपने जीवन के अंतिम दो महीने इलाज के लिए अनुमति मिलने की उम्मीद में बिताए. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अप्रैल में गाज़ा से मिस्र के लिए मेडिकल निकासी की प्रक्रिया भी रोक दी थी, जब एक मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद मरीजों के लिए इलाज तक पहुंच और भी मुश्किल हो गई.