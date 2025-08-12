Gaza पर Owaisi के पीएम को लिखे खत में क्या है? संसद में उठाना था मुद्दा

Owaisi on Gaza: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को गाजा को लेकर खत लिखा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी भी दी है. ओवैसी ने बीती रात ट्वीट किया था कि आज संसद में ज़ीरो ऑवर के दौरान मुझे ग़ाज़ा में हो रहे जनसंहार का मुद्दा उठाना था. इसके साथ ही उन्होने एक लेटर शेयर किया और बताया कि उन्होंने खत पीएम मोदी को लिख है.

पीएम मोदी को लिखा खत

उन्होंने पीएम मोदी को खत लिखकर मांग की है कि ग़ाज़ा में भुखमरी रोकने और इज़राइल द्वारा फ़िलिस्तीनियों के जनसंहार और नस्लीय सफ़ाए को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. उन्होंने खत में लिखा है कि गाजा में संकट, जहां 60,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अकाल जैसे हालात पैदा हो रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार, भोजन की तलाश में 1,300 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं, और बच्चे काफी प्रभावित हुए हैं.बता

गाजा में पहुंचाई जाए मदद

उन्होने लेटर के सारांश में लिखा कि भारत की मानवीय नेतृत्व की परंपरा को देखते हुए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों से गाजा में तत्काल भोजन, चिकित्सा और राहत सहायता पहुंचाए और संघर्ष में फंसे नागरिकों के लिए सुरक्षित मानवीय पहुंच सुनिश्चित करे.

उन्होंने खत में लिखा,"इज़राइल लगातार गाज़ा में सहायता पहुंचने से रोकता रहा है. जिसकी वजह से व्यापक भुखमरी और अकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं. गाज़ा के एक-तिहाई लोग कई दिनों से बिना खाने के रह रहे हैं, और कुपोषण से मौतें व्यापक हो गई हैं.

एक इज़राइली-अमेरिकी "स्टार्टअप" के जरिए बांटी जा रही सहायता काफी कम है. वास्तव में, यह जानलेवा रही है. सहायता वितरण के साथ-साथ नागरिक हत्याएं भी हुई हैं. खाने की तलाश में 1400 सहायता चाहने वाले मारे गए हैं.

उन्होंने आगे लिखा,"गाजा में इज़राइली हमले नरसंहार के इरादे से और गाजा को फ़िलिस्तीनियों से मुक्त करने के प्रयास से प्रेरित हैं. इज़राइल ने नरसंहार रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के अंतरिम उपायों का पालन नहीं किया है.

बता दें, इजराइल पर लगातार नरसंहार के इल्जाम लगते आए हैं. आरोप है कि वह हमास के आड़ में आम लोगों की हत्याएं कर रहा है और सेना खाना लेने गए आम लोगों पर फायरिंग कर रही है.