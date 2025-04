इजराइल का फिलिस्तीनियों पर कहर! 13 की उम्र में गिरफ्तार अहमद मनासरा 10 साल बाद यहूदी जेल से रिहा

Israeli Exploitation on Palestine: इजराइल की नेतन्याहू सरकार लगातार फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रही है. यहूदी सरकार के जुल्म का एक और मामला हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इजराइल ने 10 साल तक जेल में बंद रखने के बाद आज गुरुवार (10 अप्रैल) को फिलिस्तीन कैदी अहमद मनसरा को रिहा कर दिया. अहमद मनसरा को नाफ्हा जेल में रखा गया था.

यहूदी सरकार ने मानवीय संवेदनाओं को शर्मसार करते हुए अहमद मनसरा को जेल से दूर ले जाकर रिहा किया, जबकि अहमद की फैमिली उनके स्वागत में घंटों तक जेल के गेट पर खड़े होकर उनका इंतजार करती रही. फिलिस्तीन के बीरशेबा के रहने वाले एक व्यक्ति ने जब अहमद मनसरा को देखा, तो फौरन उनकी फैमिली को इसकी सूचना दी.

मीडिया में छपी खबर के मुताबिक, फिलिस्तीनी निवासी अहमद मनसरा को इजराइल ने सिर्फ 13 साल की उम्र में गिरफ्तार कर लिया था और दस सालों तक जेल में रखने के बाद 23 साल की उम्र में रिहा कर दिया. इजराइली अधिकारियों के साइकोलॉजिक और फिजिकली टार्चर करने से उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई है. बताया जा रहा है कि यहूदी अधिकारियों ने जानबूझकर अहमद मनसरा को जेल के गेट से काफी दूर ले जाकर छोड़ा, जहां उनकी फैमिली इंतजार कर रही थी.

अहमद मनसरा का जन्म 22 जनवरी 2002 को इजराइल के अवैध कब्जे वाले यरुशलम शहर में हुआ था. उनकी फैमिली में 10 लोग हैं. अहमद अपनी पांच बहनों और दो भाइयों में सबसे बड़ा है. 2015 में गिरफ्तारी के समय अहमद की उम्र महज 13 साल थी और वे यरुशलम के न्यू जनरेशन स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे.

Ahmed Manasrah, from Jerusalem, will bask in his freedom today after serving a ten-year detention sentence. Manasrah was arrested at the age of 13 and is being freed today at the age of 23. Despite his severe psychological conditions, Israeli settlers have incited against his… pic.twitter.com/Y9vMbl8KdX

— Quds News Network (@QudsNen) April 10, 2025