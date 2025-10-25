Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2974576
Zee SalaamIsrael Hamas War

गाजा पर अब कौन करेगा कंट्रोल? हमास और फतह ने प्रशासन के लिए लिया बड़ा फैसला

Palestinian Factions Gaza: हमास और फतह सहित फ़िलिस्तीनी गुटों ने गाजा प्रशासन के लिए एक स्वतंत्र तकनीकी निकाय बनाने पर सहमति जताई. यह निकाय दैनिक प्रशासन और आवश्यक सेवाओं का प्रबंधन करेगा और फिलिस्तीनी राजनीतिक एकता को मजबूत करने में मदद करेगा.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:15 AM IST

Trending Photos

गाजा पर अब कौन करेगा कंट्रोल? हमास और फतह ने प्रशासन के लिए लिया बड़ा फैसला

Palestinian Factions Gaza: हमास और फतह समेत फिलिस्तीनी संगठनों ने गाजा युद्ध के बाद गाजा पट्टी के प्रशासन के लिए एक अस्थायी, स्वतंत्र तकनीकी समिति बनाने का समझौता किया है. मिस्र की मध्यस्थता में काहिरा में हुई दो दिन की वार्ता के बाद कहा गया कि यह नई समिति गाजा के गैर-पक्षपाती लोगों से बनी होगी और इसका काम दैनिक प्रशासन और आवश्यक सेवाएं देना होगा.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, हमास और दूसरे फिलिस्तीनी संगठनों ने कहा कि यह नई समिति राष्ट्रीय जवाबदेही के ढांचे के तहत काम करेगी. उन्होंने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए वित्त और काम की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय समिति बनाने की मांग भी की. साथ ही, गुटों ने इस महीने की शुरुआत में हुए हमास और इजरायल सीजफायर के पूरा पालन की भी मांग की. इसमें इजरायली सेना की पूरी वापसी, घेराबंदी हटाना, राफा सीमा पार, सभी क्रॉसिंग खोलना और मानवीय मदद की निरंतर आपूर्ति शामिल है.

कौन करेगा युद्धविराम की निगरानी
फिलिस्तीनी समूहों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से एक प्रस्ताव पारित करने का आह्वान किया, जिसमें प्रस्तावित अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय बलों को युद्धविराम की निगरानी का दायित्व सौंपा जाए, जिससे मिशन को एक स्पष्ट कानूनी ढांचा मिल सके. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इजरायली जेलों में बंद फ़िलिस्तीनी कैदियों का मुद्दा तब तक प्राथमिकता बना रहेगा जब तक उनकी आज़ादी सुनिश्चित नहीं हो जाती.

Add Zee News as a Preferred Source

फिलिस्तीनी गुटों ने क्या कहा?
फिलिस्तीनी गुटों ने कहा कि वे अपने राजनीतिक प्रयासों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय संवाद जारी रखेंगे और फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन को फिर से सक्रिय करेंगे, ताकि यह सभी फिलिस्तीनी समूहों का प्रतिनिधित्व करे. मिस्र, कतर, तुर्की और अमेरिका की मध्यस्थता से हमास और इज़रायल के बीच युद्धविराम समझौता 10 अक्टूबर से लागू हुआ. इसके पहले चरण में कैदियों और बंदियों की अदला-बदली, गाजा में मानवीय सहायता का प्रवेश और इजरायली बलों आंशिक वापसी शामिल है.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Palestinian Factions Gaza

Trending news

Pakistan News
ग्रे लिस्ट से बाहर होने के बावजूद FATF ने दी नसीहत, टेरर फंडिंग पर रहेगी नजर
Osama Shahab
ओसामा शहाब अकेले नहीं! बीजेपी और जदयू ने भी उतारे बाहुबली उम्मीदवार; देखें लिस्ट
Iran FATF black list
FATF की ब्लैक लिस्ट में ही रहेगा ईरान, टेरर फंडिंग को लेकर हुआ एक्शन
pakistan human rights violations
PoK में हो रही है इंसानियत की हत्या, भारत ने UN में पाकिस्तान की लगा दी क्लास
Bangladesh Elecion 2026
अवामी लीग की सियासी जमीन खिसकी, शेख हसीना की पार्टी 2026 का नहीं लड़ेगी चुनाव
bajrang dal members
हैदराबाद में बजरंग दल ने काटा बवाल, बीफ बेचने पर रेस्टोरेंट को बंद कराने की कोशिश
UP News
'वर्जिनिटी जांच' केस में नया खुलासा, पति-पत्नी के विवाद में मदरसे पर गिरी गाज?
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव में NC की बंपर जीत; इन मुस्लिम नेताओं ने मारी बाजी!
Bareilly News
बरेली में उजड़ने के डर से सहमे परिवार, निगम की नोटिस की मियाद खत्म होने से लोग बेचैन
UP News
मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर नई मुसीबत; डॉ नफीस पर वक्फ संपत्ति कब्जाने पर FIR दर्ज!