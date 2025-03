टूट गया फिलिस्तीनियों के सब्र का बाँध; Gaza में हमास के खिलाफ भारी विरोध-प्रदर्शन, लोगों ने की ये मांग

Gaza Hamas War: इजराइल लगातार गाजा में बम गिरा रहा है और इसे में आम लोगों की जान जा रही है. जंग हमास और इजराइल के बीच है, लेकिन सच्चाई ये है कि पिसना आम फिलिस्तीनियों को पड़ रहा है. इस जंग से परेशान होकर अब गाजा के लोग सड़क पर उतर आए हैं. उनकी मांग है कि हमास अपनी पावर को छोड़े.

हमास की आलोचना करने वाले कार्यकर्ताओं के जरिए सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए गए हैं. वीडियो में मंगलवार को उत्तरी गाजा के बेत लाहिया की सड़कों पर युवा पुरुषों को "बाहर, बाहर, बाहर, हमास बाहर" के नारे लगाते हुए मार्च करते हुए दिखाया गया है. इस प्रोटेस्ट को लेकर हमास का अभी कोई कमेंट नहीं आया है.

उत्तरी गाजा में यह विरोध प्रदर्शन इस्लामिक जिहाद के बंदूकधारियों के जरिए इजरायल पर रॉकेट दागे जाने के एक दिन बाद हुआ है, जिसके बाद इजरायल ने बेत लाहिया के बड़े हिस्से को खाली करने का फैसला लिया था, जिससे इलाके की जनता का हमास के खिलाफ गुस्सा भड़क गया.

Before posting this video, I waited 14 hours for BBC and Al Jazeera to air it. They refused. Why? Because it shows Gazans furious at Hamas terrorists using their hospitals as shields, chanting loud and clear: “Hamas are terrorists.” Yes, that supports Trump’s plan to crush the… pic.twitter.com/6CsjPVsf24

— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) March 25, 2025