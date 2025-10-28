इजरायली जेल में फिलिस्तीनी महिलाओं के साथ हो रहा है गंदा काम, जेलों से उठ रही हैं चीखें

Palestinian Women Prisoners: गाजा में युद्ध खत्म होने के बाद भी इजरायल फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले रहा है. इस वक्त इजरायली जेलों में 49 फिलिस्तीनी महिलाएं बंद हैं. इन लोगों के साथ जेल में जानवर के जैसा सलूक हो रहा है.
Palestinian Women Prisoners: इजरायल फिलिस्तीनियों को कैद करता है और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता है. कई फिलिस्तीनी अभी भी इजरायली जेलों में बंद हैं. इस वक्त 49 फिलिस्तीनी महिलाएं इजरायली जेलों में बंद हैं. इनमें दो नाबालिग लड़कियां और गाजा की एक महिला शामिल हैं. फ़िलिस्तीनी कैदी संगठन ने कहा कि इन महिलाओं के साथ पूछताछ सेंटर में जानवर जैसा सलूक हो रहा है.
फिलिस्तीनी महिला राष्ट्रीय दिवस के मौके पर जारी बयान में कहा गया कि 7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा पर इजरायल के हमलों के बाद से महिला कैदियों की स्थिति बेहद खराब हो गई है. संगठन के मुताबिक, पिछले एक साल में इजरायली अधिकारियों ने महिला कैदियों के साथ अत्यधिक क्रूरता दिखाई है और मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया है.
इजरायल कर रहा है अत्याचार
रिपोर्ट के मुताबिक, इन महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें खाने को खाना भी नहीं दिया जा रहा है और चिकित्सा सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है. कई कैदियों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती हैं, जबकि कुछ को यौन उत्पीड़न और बलात्कार की धमकियां भी मिलती हैं. सोसाइटी ने बताया कि कई कैदियों को बिना किसी आरोप या मुकदमे के हिरासत में रखा गया है.
कैंसर से पीड़ित गाजा के पत्रकार के साथ जानवर के जैसा सलूक
इन कैदियों में कैंसर से पीड़ित गाजा की पत्रकार फिदा असफ भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज तक नहीं मिल पा रहा. इसके अलावा, दो युवा लड़कियां सैली सदका और हिना हम्माद को भी हिरासत में रखा गया है. इनमें से हिना को प्रशासनिक हिरासत में बिना किसी अनुमति या आरोप के कैद किया गया है. फिलिस्तीनी कैदी समाज का कहना है कि इजरायली जेलों में बंद 12 महिलाओं पर अब तक कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया है. संगठन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और महिला कैदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोके.