रोटी से पहले मिली मौत! राहत केंद्र जाते चार फिलिस्तीनियों की यहूदी फौज ने मारी गोली

Gaza News Today: ग़ज़ा में इजराइली सेना की गोलियों से न सिर्फ जिस्म छलनी हो रहे हैं बल्कि उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं. खाना तलाशते मासूमों पर बरसती गोलियां, अस्पताल पहुंचने से पहले ही थमती हर सांस, ग़ज़ा के लोगों की ये बेबसी अब सिर्फ खबर नहीं बल्कि जुल्म की जीती-जागती दास्तान बन चुकी है. इतवार (24 अगस्त) को राहत सामग्री लेने निकले चार फिलिस्तीनियों की हत्या ने एक बार फिर दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन शायद नजरें अब भी फेर ली जाएंगी.



दरअसल, ग़ज़ा सिटी के साउथ में इतवार को एक सैन्य जोन से होकर गुजर रहे चार फिलिस्तीनी नागरिकों को इजरायली सेना ने गोली मार दी, जबकि वे वहां खाद्य सामग्री वितरण केंद्र और अस्पताल की ओर जा रहे थे. यह इलाका अक्सर उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो खाने या इलाज के लिए निकलते हैं.

चश्मदीदों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

अल-अवदा अस्पताल और दो चश्मदीदों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि जब लोग इजरायल समर्थित अमेरिकी संस्था ग़ज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (GHF) के जरिये चलाए जा रहे राहत वितरण केंद्र की ओर जा रहे थे, तभी यह गोलीबारी हुई. यह घटना वितरण स्थल से कुछ सौ मीटर की दूरी पर हुई. बुरेजी शरणार्थी शिविर में वाले मोहम्मद आबेद ने बताया कि "यहूदी सैनिकों ने बेवजह गोली चलाई. इस गोलीबारी की वजह से मौके पर मौजूद भीड़ में भगदड़ मच गई और कुछ लोग गोली लगने से जमीन पर गिर गए."

मौके पर एक दूसरे चश्मदीद अयमद सय्यद ने बताया कि जैसे ही कुछ लोग तय समय से पहले वितरण स्थल की ओर बढ़े, इजराइली सैनिकों ने गोली चला दी. सय्यद ने बताया कि उन्होंने और अन्य लोगों ने गोली लगने से घायल दो लोगों की मदद की, जिनमें से एक को कंधे में और दूसरे को पैर में गोली इजराइली सैनिको की गोली लगी थी. इस घटना पर फिलहाल इजरायली सेना और GHF की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

ग़ज़ा बन रही बेगुनाह फिलिस्तीनियों की कब्र

ये चार मौतें उन दर्जनों मौतों में शामिल हैं जो यूनाइटेड नेशन (UN) और मानवाधिकार संगठनों के जरिये चलाए जा रहे सहायता केंद्रों और काफिलों के रास्तों पर हो रही हैं. लोग या तो भीड़भाड़ और लूटपाट में मारे जा रहे हैं या फिर सीधे गोलीबारी में. ग़ज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अब तक 2,000 से ज्यादा भूखे और प्यासे फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जो मदद लेने की कोशश कर रहे थे. जबकि 13,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.

शनिवार (23 अगस्त) को मंत्रालय ने बताया कि 7 अक्टूब 2023 से इजराइली हमलों में अब तक कम से कम 62,622 फिलिस्तीनी मारे गए हैं. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले लापता थे और अब मृत घोषित कर दिए गए हैं. भुखमरी से जुड़ी मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है. अब तक 281 लोग कुपोषण से मारे जा चुके हैं, जिनमें से 115 बच्चे हैं. सिर्फ जून के आखिर से अब तक 174 वयस्कों की मौत कुपोषण से हो चुकी है.

