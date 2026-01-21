गाजा को उजाड़ने वाला इजरायल अब बनेगा रहनुमा? ट्रंप प्रस्ताव पर नेतन्याहू राजी

Gaza News: फिलिस्तीनियों के खून बहाने वाले इजरायली प्रधानमंत्री ने गाजा शांति योजना में हिस्सा लेने के लिए सहमत हो गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शांति वार्ता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. इजरायली पीएम ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया है. इजरायली पीएम के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का निमंत्रण स्वीकार करते हैं और बोर्ड ऑफ़ पीस के सदस्य बनेंगे, जिसमें दुनिया भर के नेता शामिल होंगे."

यह बोर्ड गाजा पट्टी से शुरू होकर दुनिया भर में संघर्षों को सुलझाने के उद्देश्य से बनाई गई एक पहल है. अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा इसके अध्यक्ष रहेंगे. हालांकि, राजनयिकों ने चेतावनी दी है कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के काम को कमजोर कर सकता है. इजरायल के साथ-साथ अर्जेंटीना, अज़रबैजान, बेलारूस, हंगरी, कजाकिस्तान, मोरक्को, यूएई और वियतनाम भी उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने ट्रंप का निमंत्रण स्वीकार किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बोर्ड में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है. हालांकि, भारत ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है. भारत फिलहाल इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है.

निमंत्रण सूची में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम भी शामिल है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कल पत्रकारों को इस बारे में बताया. अमेरिका ने कुल 60 देशों को बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. रूसी समाचार एजेंसी के अनुसार, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन को राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है. हम फिलहाल इस प्रस्ताव का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "हम सभी मामलों पर स्पष्टीकरण के लिए अमेरिकी पक्ष से संपर्क करने की उम्मीद करते हैं."

बोर्ड में सदस्य देशों का कार्यकाल तीन साल तक सीमित होगा और स्थायी सदस्यता के लिए कथित तौर पर 1 डॉलर बिलियन का भुगतान करना होगा. गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है. शांति योजना के दूसरे चरण के तहत ट्रंप ने एक फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक प्रशासन के गठन का समर्थन किया है और मांग की है कि हमास पूरी तरह से निरस्त्र हो जाए और अपने सुरंग नेटवर्क को खत्म कर दे. पहले चरण में हमास ने सभी जीवित बंधकों को रिहा कर दिया, हालांकि एक बंधक का शव अभी भी हमास ने वापस नहीं किया है. इस वजह से इजरायली मांग कर रहे हैं कि जब तक हमास आखिरी शव वापस नहीं कर देता, तब तक प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू न किया जाए.

