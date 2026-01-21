Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3081754
Zee SalaamIsrael Hamas Warगाजा को उजाड़ने वाला इजरायल अब बनेगा रहनुमा? ट्रंप प्रस्ताव पर नेतन्याहू राजी

गाजा को उजाड़ने वाला इजरायल अब बनेगा रहनुमा? ट्रंप प्रस्ताव पर नेतन्याहू राजी

Gaza Humanitarian Aid: गाजा में तबाही और भारी संख्या में आम नागरिकों की मौत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमति जताई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 21, 2026, 02:48 PM IST

Trending Photos

गाजा को उजाड़ने वाला इजरायल अब बनेगा रहनुमा? ट्रंप प्रस्ताव पर नेतन्याहू राजी

Gaza News: फिलिस्तीनियों के खून बहाने वाले इजरायली प्रधानमंत्री ने गाजा शांति योजना में हिस्सा लेने के लिए सहमत हो गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शांति वार्ता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. इजरायली पीएम ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया है. इजरायली पीएम के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का निमंत्रण स्वीकार करते हैं और बोर्ड ऑफ़ पीस के सदस्य बनेंगे, जिसमें दुनिया भर के नेता शामिल होंगे."

यह बोर्ड गाजा पट्टी से शुरू होकर दुनिया भर में संघर्षों को सुलझाने के उद्देश्य से बनाई गई एक पहल है. अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा इसके अध्यक्ष रहेंगे. हालांकि, राजनयिकों ने चेतावनी दी है कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के काम को कमजोर कर सकता है. इजरायल के साथ-साथ अर्जेंटीना, अज़रबैजान, बेलारूस, हंगरी, कजाकिस्तान, मोरक्को, यूएई और वियतनाम भी उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने ट्रंप का निमंत्रण स्वीकार किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बोर्ड में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है. हालांकि, भारत ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है. भारत फिलहाल इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है.

निमंत्रण सूची में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम भी शामिल है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कल पत्रकारों को इस बारे में बताया. अमेरिका ने कुल 60 देशों को बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. रूसी समाचार एजेंसी के अनुसार, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन को राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है. हम फिलहाल इस प्रस्ताव का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "हम सभी मामलों पर स्पष्टीकरण के लिए अमेरिकी पक्ष से संपर्क करने की उम्मीद करते हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

बोर्ड में सदस्य देशों का कार्यकाल तीन साल तक सीमित होगा और स्थायी सदस्यता के लिए कथित तौर पर 1 डॉलर बिलियन का भुगतान करना होगा. गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है. शांति योजना के दूसरे चरण के तहत ट्रंप ने एक फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक प्रशासन के गठन का समर्थन किया है और मांग की है कि हमास पूरी तरह से निरस्त्र हो जाए और अपने सुरंग नेटवर्क को खत्म कर दे. पहले चरण में हमास ने सभी जीवित बंधकों को रिहा कर दिया, हालांकि एक बंधक का शव अभी भी हमास ने वापस नहीं किया है. इस वजह से इजरायली मांग कर रहे हैं कि जब तक हमास आखिरी शव वापस नहीं कर देता, तब तक प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू न किया जाए.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Gaza NewsGaza Humanitarian aidNetanyahu Trump proposal

Trending news

Gaza News
गाजा को उजाड़ने वाला इजरायल अब बनेगा रहनुमा? ट्रंप प्रस्ताव पर नेतन्याहू राजी
Trump Iran Threat
'ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे', तेहरान की धमकी से बौखला गए ट्रंप
Bangladesh news
अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला? बांग्लादेश में दो शिक्षकों की बर्खास्तगी पर विरोध
UP News
UP के मदरसों में पढ़ रहे विदेशी छात्रों की जांच करेगी सरकार, मांगी गई रिपोर्ट
Bhojshala Controversy
'जुमे की नमाज ...', भोजशाला पर दिग्विजय सिंह ने की ASI आदेश लागू करने की मांग
uae president india visit
क्या पाकिस्तान को ‘सेट’ करने भारत आए थे UAE के राष्ट्रपति? जानिए सऊदी कनेक्शन
Iran warns Trump
‘खामेनेई की तरफ हाथ बढ़ाया तो काट देंगे’, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की चेतावनी
Bangladesh news
आने वाले बांग्लादेश चुनावों में महिलाएं लगभग गायब, रिपोर्ट ने खोली पोल
ASP Anuj Chaudhary Case
ASP अनुज चौधरी के खिलाफ FIR का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर, सियासी हलचल तेज
Narendra Modi
Opinion: हिज़ हाइनेस अल नाहयान- युसफ- मोदी- योगी सब भाई-भाई; गरीब मियां खली मार खाई