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फिलिस्तीनी कैदी की एक 'हां' ने खोल दी नेतन्याहू की पोल, भूखे कैदी ने बयां की जेल की दर्दनाक हकीकत; कोर्ट में मंगवाना पड़ा खाना

Israel Prison News: फिलिस्तीनी वकील खालिद महाजनेह ने दावा किया कि कोर्ट में पेश एक फिलिस्तीनी कैदी ने बताया कि उसे लंबे समय से खाना नहीं मिला था. कैदी की बात सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई रोककर उसे खाना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 25, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:30 AM IST
फिलिस्तीनी कैदी की एक 'हां' ने खोल दी नेतन्याहू की पोल, भूखे कैदी ने बयां की जेल की दर्दनाक हकीकत; कोर्ट में मंगवाना पड़ा खाना
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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