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Israel Prison News: इजरायल ऐसे काम कर रहा है जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं. वह फिलिस्तीनियों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव करता है. इजरायली जेलों में फिलिस्तीनी कैदियों के साथ रेप जैसी घटनाओं की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं. इसी बीच, एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है. फिलिस्तीनी वकील खालिद महाजनेह ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'एक्स' पर कोर्ट की सुनवाई के दौरान हुई एक घटना की जानकारी देते हुए दावा किया कि जेलों में बंद कैदियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है.
खालिद महाजनेह के मुताबिक, कोर्ट में पेश किए गए एक फिलिस्तीनी कैदी की हालत बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी, जिससे उसकी शारीरिक स्थिति को लेकर चिंता पैदा हो गई. कोर्ट में एक कैदी को बेहद थका और कमजोर देखकर वकील ने पूछा, "क्या आपने नाश्ता किया है?" कैदी ने जवाब दिया, "मैंने आखिरी बार कल दोपहर खाना खाया था." जब वकील ने पूछा, "क्या आप भूखे हैं?", तो कैदी ने उदास आंखों से सिर्फ इतना कहा, "हां." इस दर्दनाक जवाब के बाद अदालत की सुनवाई तुरंत रोक दी गई और जेल गार्डों को कैदी के लिए खाना लाने के लिए कहा गया.
कैदी को खिलाया गया खाना
वकील के मुताबिक, कैदी की यह एक "हां" इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों पर हो रहे कथित जुल्म और भुखमरी की पूरी हकीकत बयां करती है. महाजनेह ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद जेल अधिकारियों को कैदी के लिए खाने का इंतजाम करना पड़ा. वकील के मुताबिक, यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि इजरायली जेलों में बंद कई फिलिस्तीनी कैदियों की दयनीय हालत को भी दिखाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई कैदियों को लंबे समय तक पर्याप्त भोजन और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है.
इजरायल कर रहा है आम नागरिकों पर बमबारी
गौरतलब है कि गाजा में युद्ध जारी है. इस संघर्ष में 20,000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं. वहीं, 75,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं. इस बीच, गाजा पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है और वहां के लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं. इजरायली सेना ने गाजा के हजारों लोगों को गिरफ़्तार कर जेल में डाल दिया है और उन्हें यातनाएं दी हैं. गाजा में अपनी कार्रवाई के बाद अब इजरायल लेबनान में भी ऐसे काम कर रहा है जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं. वह लगातार आम नागरिकों पर बमबारी कर रहा है.