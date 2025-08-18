भूख से मर रहे हैं गाजा में फिलिस्तीनी, इस बीच मिस्र और कतर ने किया बड़ा ऐलान

Gaza massacre 2025: गाजा पट्टी में पिछले 22 महीने से इजरायल नरसंहार कर रहा है. गाजा में अब लोग इजरायली फौज की गोली से कम भूख से ज्यादा दम तोड़ रहे हैं. स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है. इस नरसंहार में अब तक 62 हजार से ज्यादा मासूम फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है. जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं. इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चों की मौत हुई है. इस नरसंहार को रोकने के लिए दुनिया भर के देश युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं लेकिन इजरायल अपने रुख पर अड़ा हुआ है और गाजा पर कब्जा करना चाहता है.

इस बीच इस नरसंहार को रोकने के लिए मिस्र और क़तर लगातार कोशिश कर रहे हैं. दोनों देशों के मध्यस्थ काहिरा में हमास नेताओं से बातचीत कर रहे हैं. मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलाती ने कहा कि वे अमेरिका के प्रस्तावित 60 दिन के युद्धविराम को लागू करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. इस प्रस्ताव में शर्त रखी गई है कि युद्धविराम के दौरान बंधकों की रिहाई हो और दोनों पक्ष स्थायी समाधान की दिशा में बातचीत करें.

मिस्र ने साफ कहा है कि वह किसी भी सूरत में फ़िलिस्तीनियों के बड़े पैमाने पर पलायन की योजना का हिस्सा नहीं बनेगा. इस तरह की किसी भी योजना को मिस्र ने “भयावह अपराध” बताया है. मिस्र के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी मानता है कि यह जबरन विस्थापन के बराबर होगा.

मिस्र के प्रस्ताव पर अमेरिका को है संदेह

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की कोशिशों पर संदेह जताते हुए कहा है कि जब तक हमास को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक बंधकों की वापसी संभव नहीं होगी. दूसरी ओर, इज़रायल ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह गाजा सिटी और अन्य घनी आबादी वाले इलाकों पर दोबारा कब्जा करेगा. यह कदम सीजफायर की वार्ता टूटने के बाद सामने आया है.

भूख से लोग तोड़ रहे हैं दम

गौरतलब है कि गाजा की हालत बेहद खराब है. संयुक्त राष्ट्र और दूसरे संगठन बार-बार कह रहे हैं कि वहां अकाल जैसी स्थिति बन रही है. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 112 बच्चे और 150 से ज्यादा वयस्क कुपोषण से मौत का शिकार हो चुके हैं. हाल ही में पांच और लोगों की मौत भूख और बीमारियों के कारण हुई. मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इज़रायल पर जानबूझकर भूख को हथियार बनाने का इल्जाम लगाया है. हालांकि, इज़रायल इसे खारिज करता है और दावा करता है कि वह पर्याप्त खाद्य सामग्री जाने की अनुमति दे रहा है. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि वितरण में बाधा इज़रायली प्रतिबंधों और गाज़ा में सुरक्षा हालात के कारण हो रही है.