Israeli के ज़ुल्म को बेपर्दा करेंगे एस. मुरलीधर, UN ने सौंपी बड़ी ज़िम्मेदारी

Israeli Atrocities: यूएन ने  एस. मुरलीधर को इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, ईस्ट जेरूसलम और इज़राइल कमेटी की चेयरपर्सन नियुक्त किया है. इस कमेटी का काम इजराइल और हमास जंग के दौरान मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 28, 2025, 10:15 AM IST

Israeli के ज़ुल्म को बेपर्दा करेंगे एस. मुरलीधर, UN ने सौंपी बड़ी ज़िम्मेदारी

Israeli Atrocities: संयुक्त राष्ट्र ने ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर को इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, ईस्ट जेरूसलम और इज़राइल का चेयर नियुक्त किया है. यह नियुक्ति उन्हें इज़राइल–फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार जांचों में से एक का प्रमुख बनाती है.

UN मानवाधिकार परिषद के चीफ ने किया ऐलान

इस नियुक्ति का ऐलान मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष एम्बेसडर युर्ग लाउबर ने किया बै. न्यायमूर्ति मुरलीधर इस तीन-सदस्यीय आयोग की अगुवाई करेंगे, जिसमें उनके साथ ज़ाम्बिया की फ्लोरेंस मुंबा और ऑस्ट्रेलिया के क्रिस सिडोटी शामिल होंगे.

क्या होगा इस आयोग का काम

आयोग का काम संघर्ष के दोनों पक्षों इज़राइल और फिलिस्तीन की ओर से अंतरराष्ट्रीय मानवीय व मानवाधिकार कानून के कथित उल्लंघनों की जांच करना है.

आयोग की स्थापना और उसका दायरा
यह आयोग साल 2021 में पारित रिज़ॉल्यूशन S-30/1 के तहत बनाया गया था. इसका मकसद 13 अप्रैल 2021 के बाद से इज़राइल, पूर्वी जेरूसलम और कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में हो रही घटनाओं की लगातार जांच करना है.

इसका जनादेश सिर्फ घटनाओं की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि संघर्ष की जड़ों को भी समझना है. जैसे पहचान, नस्ल, धर्म या जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव.

पिछले साल मानवाधिकार परिषद ने आयोग को और ज़िम्मेदारियां दीं, जिनमें शामिल हैं—

- इज़राइली सेटलर्स पर रिपोर्ट तैयार करना

- दुनिया भर में होने वाले हथियारों के ट्रांसफर की जांच

- 7 अक्टूबर 2023 के बाद गाज़ा में इज़राइल के सैन्य अभियानों में इस्तेमाल हुए हथियारों का विश्लेषण

सितंबर में इस आयोग ने जेनोसाइड का लगाया था आरोप

सितंबर 2025 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया कि इज़राइल ने गाज़ा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ जेनोसाइड किया. अब न्यायमूर्ति मुरलीधर इसी संवेदनशील और वैश्विक तौर पर चर्चित जांच की अगुवाई करेंगे.

आयोग हर साल अपनी रिपोर्ट UN मानवाधिकार परिषद और UN महासभा के सामने पेश करेगा. यह जांच ऐसे समय में जारी रहेगी जब इज़राइल–फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर पूरी दुनिया में बहस और राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

S Murlidharmuslim newshindi news

