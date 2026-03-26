इजरायल की नापाक हरकत, फिलिस्तीनी कैदियों को फांसी देने वाला बिल पास

Israel Death Penalty Bill: ईरान के साथ जारी यु्द्ध के बीच इजरायल ने फिलिस्तीनियों को फांसी देने के लिए नेसेट की नेशनल असेंबली की सिक्योरिटी कमिटी ने एक ड्राफ़्ट बिल को मंजूरी दे दी है. इस बिल पास होने के बाद फिलिस्तीनी कैदियों को मौत की सजा देने का रास्ता साफ हो सकता है. यह बिल अब अगले चरण में नेसेट की जनरल असेंबली में दूसरे और तीसरे रीडिंग के लिए जाएगा, जो इसके कानून बनने से पहले के अंतिम चरण हैं.

दरअसल, इस बिल के तहत फिलिस्तीनियों को मौत की सजा देने के लिए किसी से भी मंज़ूरी लेने की जरूरत नहीं होगी. अब यह सजा सिर्फ़ साधारण बहुमत के आधार पर भी दी जा सकती है. रिपोर्टों के मुताबिक, एक बार यह बिल कानून बन गया, तो कैदियों को अपील या माफी के विकल्प के बिना ही मौत की सज़ा दी जा सकती है.

दो दिनों के भीतर दी जाएगी फांसी

इजरायल के सरकारी ब्रॉडकास्टर, KAN के मुताबिक, इस बिल में कई संशोधन भी शामिल किए गए हैं, जिससे इसकी प्रक्रियाएं और भी ज़्यादा सख़्त हो गई हैं. प्रस्तावित ढांचे के तहत, फिलिस्तीनी कैदियों को अलग नजरबंदी केंद्रों में रखा जाएगा, जहां उनसे मिलने-जुलने के अधिकार बहुत ज़्यादा सीमित होंगे. इसके अलावा, कानूनी सलाह लेने के लिए भी वकीलों से संपर्क करने की अनुमति सिर्फ़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी. बिल के मुताबिक, अगर किसी कैदी को मौत की सजा सुनाई जाती है और फैसला पक्का हो जाता है, तो सजा सिर्फ़ दो दिनों के अंदर ही दी जा सकती है.



फिलिस्तीनियों को किया जा रहा है प्रताड़ित

रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ मामलों में मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन ऐसे बदलावों को नियंत्रित करने वाली खास प्रक्रियाएं और शर्तें अभी भी साफ नहीं हैं. इस बिल को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं. मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि अक्टूबर 2023 में गाजा में संघर्ष शुरू होने के बाद से इजरायली जेलों के अंदर फिलिस्तीनी कैदियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं. इन संगठनों के अनुसार, कैदियों को जान-बूझकर भूखा रखा जा रहा है और यातनाएं दी जा रही हैं. इसके अलावा, यौन शोषण के मामले भी सामने आए हैं और कैदियों को उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं.