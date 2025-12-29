यूरोप में हमास को बड़ा झटका, इजरायल की मदद से इटली में हमास नेता गिरफ्तार

Hamas Infrastructure Europe: इजरायली सरकार ने रविवार शाम को खुलासा किया कि उसने यूरोप में हमास के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है. इजरायल की मदद से इतालवी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हमास से जुड़े एक बड़े वित्तीय और संगठनात्मक ढांचे के खिलाफ कार्रवाई की. इस ऑपरेशन में संगठन के छह सीनियर सदस्यों की जांच और गिरफ्तारी शामिल थी, जिसमें हमास नेता मुहम्मद हनौन भी शामिल थे. गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक कथित तौर पर यूरोप में हमास के नेतृत्व का एक सीनियर सदस्य है.

इजरायल के मुताबिक, इस ऑपरेशन का मकसद इटली में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना था. इस ऑपरेशन में इजरायली रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाले इकोनॉमिक काउंटर-टेररिज्म हेडक्वार्टर, इजरायली पुलिस की इंटेलिजेंस ब्रांच, इजरायल डिफेंस फोर्सेज के इंटेलिजेंस डिवीजन और शिन बेट वाली एक जॉइंट टास्क फोर्स ने अहम भूमिका निभाई.

इन एजेंसियों ने स्वीकृत और सहमत अंतरराष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से इतालवी कानून प्रवर्तन अधिकारियों को हमास से जुड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी और ठोस सबूत दिए. इसके बाद इतालवी एजेंसियों ने जांच आगे बढ़ाई, कई जगहों पर छापे मारे और संपत्ति, नकदी और अन्य सामान जब्त किया. जांच में यह शक सामने आया कि गिरफ्तार किए गए लोग नामित आतंकवादी संगठन हमास की नागरिक और सैन्य शाखाओं के लिए व्यवस्थित रूप से फंड इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें यूरोप से मिडिल ईस्ट में ट्रांसफर कर रहे थे. इजरायल का दावा है कि यह नेटवर्क लंबे समय से यूरोप में सक्रिय था और आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता दे रहा था.

इस ऑपरेशन पर प्रतिक्रिया देते हुए इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने एक कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा, “हमास के आतंकवादियों और जो कोई भी इजरायल को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे न तो मिडिल ईस्ट में और न ही यूरोप में कोई सुरक्षित ठिकाना मिलेगा. इजरायल हर आतंकवादी और उनके मददगारों तक पहुंचेगा, चाहे वे कहीं भी छिपे हों.” काट्ज़ ने आगे कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वे आतंकवाद को फंड दे सकते हैं और विदेश में छिप सकते हैं, वे गलत हैं. इस ऑपरेशन को इजरायल की विकसित हो रही आतंकवाद विरोधी रणनीति और दुनिया भर में हमास के नेटवर्क को खत्म करने के उसके प्रयासों में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.