गाजा के बच्चों की चीखें सुनकर पसीजा तमिलनाडु के CM का दिल; मोदी सरकार से की ये अपील

MK Stalin on Gaza: तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने आज यानी 18 सितंबर को कहा कि दुनिया को गाजा में चल रहे संकट पर चुप नहीं रहना चाहिए. स्टालिन ने कहा कि गाजा से आ रही तस्वीरों से वह बहुत स्तब्ध हैं, उन्हें हृदयविदारक बताया और भारत तथा वैश्विक समुदाय से इस पीड़ा को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की गुजारिश की.

एमके स्टालिन ने एक्स पर लिखा, "गाजा हांफ रहा है, दुनिया को आंखें मूंदकर नहीं देखना चाहिए. गाजा में जो कुछ हो रहा है, उससे मैं शब्दों से परे हिल गया हूं. हर दृश्य दिल दहला देने वाला है. बच्चों का रोना, भूख से मरते बच्चों का दृश्य, अस्पतालों पर बमबारी और संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग द्वारा नरसंहार की घोषणा, ये सब मिलकर उस पीड़ा को दर्शाते हैं जिसका सामना किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए."

उन्होंने आगे लिखा, "जब निर्दोष लोगों की जान इस तरह कुचली जा रही हो, तो चुप रहना कोई विकल्प नहीं है. हर अंतरात्मा को जागना होगा. भारत को दृढ़ता से बोलना चाहिए, दुनिया को एकजुट होना चाहिए और हम सभी को इस भयावहता को समाप्त करने के लिए अभी कार्रवाई करनी चाहिए."

यूएन लगा चुका है नरसंहार का संगीन इल्जाम

गौरतलब है कि गाजा में पिछले 23 महीनों से इजरायल नरसंहार कर रहा है. अब तक 65 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि करीब 2 लाख लोग जख्मी हुए हैं. इसी हफ्ते की शुरुआत में UN के एक जांच आयोग ने कहा था कि इजरायल फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र के इस स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग ने इजरायल और सभी देशों से अपील की है कि नरसंहार को खत्म किया जाए और दोषियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दंडित किया जाए.

हमास के हमलों में कितने मारे गए थे इजरायली

रिपोर्ट में यह भी याद दिलाया गया कि 7 अक्टूबर 2023 को गाजा सीमा के पास इजरायली समुदायों पर हमास के हमलों में लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 252 लोगों को बंधक बना लिया गया था. बाकी 48 बंधकों में से लगभग 20 के जिंदा होने की संभावना जताई गई है. संयुक्त राष्ट्र ने साफ कहा है कि अब सभी देशों की जिम्मेदारी है कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करें और दोषियों को सजा दिलाने में भूमिका निभाएं.