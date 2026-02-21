Advertisement
Zee SalaamIsrael Hamas Warकड़ी पाबंदियों के बीच अल-अक्सा में रमजान का पहला जुम्मा, हजारों ने अदा की नमाज

कड़ी पाबंदियों के बीच अल-अक्सा में रमजान का पहला जुम्मा, हजारों ने अदा की नमाज

Jerusalem Al Aqsa News: हजारों फिलिस्तीनियों ने रमजान के पहले शुक्रवार को यरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड में इजरायल की कड़ी पाबंदियों और भारी सिक्योरिटी के बीच नमाज़ पढ़ी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 21, 2026, 08:26 AM IST

कड़ी पाबंदियों के बीच अल-अक्सा में रमजान का पहला जुम्मा, हजारों ने अदा की नमाज

Al Aqsa Ramadan Prayers: इस्लाम के सबसे पाक महीने के पहले जुमे की नमाज के लिए हजारों फ़िलिस्तीनियों ने कड़ी सुरक्षा और सख्त पाबंदियों के बीच यरुशलम में अल-अक्सा मस्जिद कैंपस में नमाज अदा की. इजरायल ने सिक्योरिटी कारणों का हवाला देते हुए वेस्ट बैंक से आने वाले विज़िटर्स की संख्या कम कर दी थी, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने वाले पहुंचे. अक्टूबर में इजरायल और हमास के बीच सीजफायर एग्रीमेंट लागू होने के बाद यह पहला मौका था.

इजरायली अधिकारियों ने शुक्रवार को वेस्ट बैंक से सिर्फ़ 10,000 फिलिस्तीनियों को एंट्री की इजाजत दी. इन विजिटर्स के लिए कम से कम उम्र की लिमिट पुरुषों के लिए 55, महिलाओं के लिए 50 और बच्चों के लिए 12 साल तक थी. इजरायल ने पहले भी सिक्योरिटी कारणों का हवाला देते हुए ऐसी पाबंदियां लगाई हैं. अल-अक्सा कंपाउंड मुसलमानों के लिए इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगह है और इसे यहूदियों के लिए भी बहुत धार्मिक महत्व वाला माना जाता है, क्योंकि कभी यहां पुराना टेम्पल माउंट हुआ करता था. यह जगह लंबे समय से इजरायली-फिलिस्तीनी झगड़े का केंद्र रही है.

इजरायली पुलिस ने क्या कहा?
इजरायली पुलिस ने बताया कि पूरे यरुशलम में 3,000 से ज़्यादा पुलिस अफसर तैनात किए गए थे. पुलिस ने कहा कि उनकी मौजूदगी सिक्योरिटी और इमरजेंसी मदद के लिए थी, किसी हमले के लिए नहीं. हालांकि, कई फिलिस्तीनियों ने इसे उकसावे की कार्रवाई माना और उन्हें डर था कि इजरायल कंपाउंड पर अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. इजराइली सरकार ने ऐसे आरोपों से इनकार किया.

80 हजार लोगों ने अदा की नमाज
येरुशलम के इस्लामिक वक्फ के मुताबिक, जो कंपाउंड का मैनेजमेंट देखता है, लगभग 80,000 लोग नमाज में शामिल हुए. आम हालात में रमज़ान के दौरान 200,000 तक लोग इकट्ठा होते हैं. कई लोगों ने एंट्री पर लगी रोक पर निराशा जताई. कुछ फ़िलिस्तीनियों ने कहा कि इजाज़त होने के बावजूद उन्हें येरुशलम में घुसने से रोका गया. इस बीच, गाजा में रमज़ान का जश्न भी जंग से प्रभावित होता दिखा. 2023 में हमास के हमले के बाद शुरू हुए इस झगड़े ने बहुत तबाही मचाई है. कई मस्जिदें तबाह हो गई हैं और लोग मलबे के बीच ही अपना रोज़ा खोलने को मजबूर हैं.

