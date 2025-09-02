Trump के Gaza Takeover प्लान पर क्या बोला Hamas? दी तीखी प्रतिक्रिया

Hamas on Trump Plan: हमास ने सोमवार को उस योजना की कड़ी निंदा की जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाज़ा पट्टी पर अमेरिका के कंट्रोल करने की बात कही थी और कहा था कि वहां की आबादी को शिफ्ट किया जाएगा. 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इस जंग में हजारों फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है और लाखों लोग बेघर हुए हैं.

क्या है अमेरिका का प्लान?

द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस गाज़ा (जहां करीब 20 लाख लोग रहते हैं) को कम से कम 10 साल के लिए अमेरिका के जरिए संचालित 'ट्रस्टीशिप' बनाने पर विचार कर रहा है. अख़बार का कहना है कि इस पहल का मकसद गाज़ा को टूरिस्ट प्लेन और हाई-टेक हब में बदलना है.

इसके लिए तैयार किए गए 38 पन्नों के प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि गाज़ा की पूरी आबादी को अस्थायी तौर पर या तो दूसरे देशों में भेजा जाए या फिर गाज़ा के अंदर ही सीमित और महफूज इलाकों में रखा जाए.

हमास का क्या है रुख?

हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासेम नाइम ने इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकराया है. उनका कहना है कि गाज़ा बिकाऊ नहीं है. गाज़ा फिलिस्तीन की मातृभूमि का हिस्सा है. हमास के एक दूसरे अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर अरब न्यूज को बताया कि हम इन सब योजनाओं को खारिज करते हैं जो हमारे लोगों को तबाह करती हैं और कब्जा बनाती हैं.

ट्रंप का पूरा प्लान

रिपोर्ट के मुताबिक, जिन गाज़ावासियों के पास जमीन है, उन्हें 'गाज़ा रिकॉन्स्टीट्यूशन, इकोनॉमिक एक्सीलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रस्ट' (GREAT Trust) की तरफ से एक डिजिटल टोकन दिया जाएगा. इस टोकन के जरिए वे या तो किसी और जगह नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं या फिर मुस्तकबिल में गाज़ा में बनने वाली 6 से 8 'AI-संचालित स्मार्ट सिटी' में घर पा सकते हैं. यहां पढें ट्रंप का पूरा प्लान

बता दें, ट्रंप ने इस साल फरवरी में पहली बार यह विचार रखा था कि फिलिस्तीनियों को हटाकर गाज़ा को अमेरिकी कंट्रोल में 'मिडिल ईस्ट का रिवेरा' बनाया जाए. इस विचार की अरब दुनिया समेत फिलिस्तीनियों ने तीखी आलोचना की थी और कहा था कि यह उन्हें 1948 की 'नकबा' (बड़ी तबाही) की याद दिलाता है, जब लाखों फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन से उजाड़ दिया गया था.