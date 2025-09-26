"अब बहुत हो चुका", नेतन्याहू पर भड़के ट्रंप; Israel के इस प्लान को करेंगे नाकाम

West Bank News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि वह इज़रायल को कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक एनेक्स (एक देश को दूसरे में मिलाना) की इजाज़त नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि अगर कदम अरब देशों की कड़ी आपत्तियों के बीच नहीं उठाया जा सकता है. आसान भाषा में समझें तो ट्रंप नहीं चाहते हैं कि इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा करे.

क्या बोलो डोनाल्ड ट्रंप?

व्हाइट हाउस में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, "मैं इज़रायल को वेस्ट बैंक एनेक्स नहीं करने दूंगा. यह नहीं होगा. अब बहुत हो चुका है. इसे रोकना ज़रूरी है."

वेस्ट बैंक एनेक्सेशन पर बढ़ा विवाद

हाल के दिनों में इज़रायल के अधिकारियों ने संकेत दिया था कि उनकी सरकार वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल करने का प्लान बना सकती है. यह चर्चा ऐसे वक्त में हो रही है जब ब्रिटेन और कनाडा जैसे अमेरिका के करीबी सहयोगियों ने फ़लस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और वह इस मामले में सख्त रुख अपनाएंगे.

इजराइल ऐसा कर रहा है बर्ताव

ट्रंप लंबे वक्त से इज़रायल के मज़बूत समर्थक रहे हैं, लेकिन गाज़ा में हमास के खिलाफ जारी जंग को समाप्त करने की कोशिशों के बीच उनका यह बयान इज़रायल के टॉप लीडर्स के खिलाफ एक दुर्लभ दबाव के रूप में देखा जा रहा है.

इस बीच इज़रायल गाज़ा सिटी में बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है, जहां अकाल जैसी हालत बन चुकी है, और वेस्ट बैंक में भी नए बस्तियों का विस्तार हो रहा है. नेतन्याहू सोमवार को चौथी बार ट्रंप के कार्यकाल में वॉशिंगटन की यात्रा पर आने वाले हैं.

अरब देशों ने दी वॉर्निंग

अरब देशों ने भी वेस्ट बैंक एनेक्सेशन को लेकर अपनी फिक्र खुलकर जाहिर की हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने इसे 'रेड लाइन' बताया है. फिलस्तीनी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा मानता है कि अगर इज़रायल वेस्ट बैंक को एनेक्स करता है तो टू नेशन सॉल्यून की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी.

नेतन्याहू पर लगातार दबाव

हालांकि यह साफ़ नहीं है कि ट्रंप नेतन्याहू पर कितना दबाव डाल पाएंगे. नेतन्याहू के गठबंधन सहयोगी कब्ज़े वाले क्षेत्रों पर और ज्यादा कंट्रोल की की मांग कर रहे हैं. अगर इज़रायल एनेक्सेशन की ओर कदम नहीं बढ़ाता तो नेतन्याहू की घरेलू राजनीति प्रभावित हो सकती है.

वेस्ट बैंक में बढ़ रहे हैं अवैध सेटलर्स

इस वक्त वेस्ट बैंक में लगभग 5 लाख से अधिक यहूदी बसने वाले (सेटलर्स) रह रहे हैं, जो करीब 130 बस्तियों में बसे हैं. अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन्हें अवैध मानता है और शांति प्रक्रिया में बाधा बताता है.

फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता

गाज़ा में जारी हमले को लेकर पश्चिमी देशों का गुस्सा बढ़ रहा है. इसी बीच पिछले एक हफ्ते में ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सहित 10 देशों ने फ़लस्तीन को औपचारिक राज्य के रूप में मान्यता दी है. इन देशों का मानना है कि इससे दो-राज्य समाधान को नया बल मिलेगा और शांति प्रक्रिया को फिर से जिंदा किया जा सकेगा. हालांकि अमेरिका और इज़रायल ने इस कदम का विरोध किया है। जर्मनी ने फ़लस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी, लेकिन उसने कुछ सैन्य निर्यात रोक दिए हैं.