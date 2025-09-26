Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2937091
Zee SalaamIsrael Hamas War

"अब बहुत हो चुका", नेतन्याहू पर भड़के ट्रंप; Israel के इस प्लान को करेंगे नाकाम

West Bank News: इजराइल कहीं न कहीं चाहता है कि वह वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से पर कंट्रोल करे, और कई अधिकारी इस बारे में संकेत दे चुके हैं. अब इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 26, 2025, 09:44 AM IST

Trending Photos

"अब बहुत हो चुका", नेतन्याहू पर भड़के ट्रंप; Israel के इस प्लान को करेंगे नाकाम

West Bank News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि वह इज़रायल को कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक एनेक्स (एक देश को दूसरे में मिलाना) की इजाज़त नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि अगर कदम अरब देशों की कड़ी आपत्तियों के बीच नहीं उठाया जा सकता है. आसान भाषा में समझें तो ट्रंप नहीं चाहते हैं कि इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा करे.

क्या बोलो डोनाल्ड ट्रंप?

व्हाइट हाउस में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, "मैं इज़रायल को वेस्ट बैंक एनेक्स नहीं करने दूंगा. यह नहीं होगा. अब बहुत हो चुका है. इसे रोकना ज़रूरी है."

वेस्ट बैंक एनेक्सेशन पर बढ़ा विवाद

हाल के दिनों में इज़रायल के अधिकारियों ने संकेत दिया था कि उनकी सरकार वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल करने का प्लान बना सकती है. यह चर्चा ऐसे वक्त में हो रही है जब ब्रिटेन और कनाडा जैसे अमेरिका के करीबी सहयोगियों ने फ़लस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और वह इस मामले में सख्त रुख अपनाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इजराइल ऐसा कर रहा है बर्ताव
ट्रंप लंबे वक्त से इज़रायल के मज़बूत समर्थक रहे हैं, लेकिन गाज़ा में हमास के खिलाफ जारी जंग को समाप्त करने की कोशिशों के बीच उनका यह बयान इज़रायल के टॉप लीडर्स के खिलाफ एक दुर्लभ दबाव के रूप में देखा जा रहा है.

इस बीच इज़रायल गाज़ा सिटी में बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है, जहां अकाल जैसी हालत बन चुकी है, और वेस्ट बैंक में भी नए बस्तियों का विस्तार हो रहा है. नेतन्याहू सोमवार को चौथी बार ट्रंप के कार्यकाल में वॉशिंगटन की यात्रा पर आने वाले हैं.

अरब देशों ने दी वॉर्निंग

अरब देशों ने भी वेस्ट बैंक एनेक्सेशन को लेकर अपनी फिक्र खुलकर जाहिर की हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने इसे 'रेड लाइन' बताया है. फिलस्तीनी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा मानता है कि अगर इज़रायल वेस्ट बैंक को एनेक्स करता है तो टू नेशन सॉल्यून की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी.
हैं.

नेतन्याहू पर लगातार दबाव

हालांकि यह साफ़ नहीं है कि ट्रंप नेतन्याहू पर कितना दबाव डाल पाएंगे. नेतन्याहू के गठबंधन सहयोगी कब्ज़े वाले क्षेत्रों पर और ज्यादा कंट्रोल की की मांग कर रहे हैं. अगर इज़रायल एनेक्सेशन की ओर कदम नहीं बढ़ाता तो नेतन्याहू की घरेलू राजनीति प्रभावित हो सकती है.

वेस्ट बैंक में बढ़ रहे हैं अवैध सेटलर्स

इस वक्त वेस्ट बैंक में लगभग 5 लाख से अधिक यहूदी बसने वाले (सेटलर्स) रह रहे हैं, जो करीब 130 बस्तियों में बसे हैं. अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन्हें अवैध मानता है और शांति प्रक्रिया में बाधा बताता है.

फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता

गाज़ा में जारी हमले को लेकर पश्चिमी देशों का गुस्सा बढ़ रहा है. इसी बीच पिछले एक हफ्ते में ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सहित 10 देशों ने फ़लस्तीन को औपचारिक राज्य के रूप में मान्यता दी है. इन देशों का मानना है कि इससे दो-राज्य समाधान को नया बल मिलेगा और शांति प्रक्रिया को फिर से जिंदा किया जा सकेगा. हालांकि अमेरिका और इज़रायल ने इस कदम का विरोध किया है। जर्मनी ने फ़लस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी, लेकिन उसने कुछ सैन्य निर्यात रोक दिए हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Donald Trumpmuslim newsIsrael Hamas War

Trending news

Donald Trump
"अब बहुत हो चुका", नेतन्याहू पर भड़के ट्रंप; Israel के इस प्लान को करेंगे नाकाम
Abu Asim Azmi
दूसरे धर्मों की तरह मुसलमानों ने भी लिखा, 'I Love Muhammad', SP सांसद का बड़ा बयान
gaza
Trump Gaza ceasefire के लिए बेहद गंभीर; फिलिस्तीन पर क्या बोले Saudi Arabia FM?
gaza
Gaza में जंग खात्मे के बाद क्या है अरब का विज़न? मिस्र के मंत्री का बड़ा बयान
Israel strikes Yemen
इजरायल ने लिया हूतियों से बदला, यमन की राजधानी सना पर किया भीषण हमला
Gaza News
'हमास को सरकार में नहीं किया जाएगा शामिल...', फिलिस्तीनी राष्ट्रपित का बड़ा ऐलान
UP News
हुड़दंग नहीं, अमन-नमाज है नबी (स.) से मोहब्बत; मौलाना बरेलवी की मुस्लिमों को नसीहत
Bangladesh news
'मुहम्मद यूनुस सरकार के तहत चुनाव नहीं चाहता...', BNP नेता का बड़ा बयान
Gaza City Crisis
Gaza: टैंकों की गूंज, रोते बच्चे, बेबस माएं; लोगों की हालत देखकर आपका फट जाएगा कलेजा
Shumaila Khan Bail
पाकिस्तानी महिला को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, बरेली में कर रही थी सरकारी नौकरी
;