Gaza के बच्चे अब खुली हवा में सांस ले पाएंगे? UAE और मिस्र ने फिलिस्तीनियों के लिए बढ़ाया हाथ

Gaza ceasefire: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और मिस्र के राष्ट्रपतियों ने सोमवार को गाजा में चल रहे संघर्ष को स्थायी रूप से खत्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता "टू स्टेट सॉल्यूशन" है. UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सिसी के बीच यह बैठक क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अबू धाबी में हुई.

UAE की सरकारी समाचार एजेंसी WAM के मुताबिक, दोनों नेताओं ने तत्काल और स्थायी संघर्ष विराम सुनिश्चित करने और गाजा में नागरिकों तक बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता पहुंचाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में नेताओं ने किसी भी और सैन्य तनाव के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि एक व्यापक संघर्ष के "सभी के लिए गंभीर परिणाम" होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता मध्य पूर्वी देशों की "एकता और क्षेत्रीय अखंडता" की रक्षा पर निर्भर करती है.

दोनों नेताओं ने क्षेत्र को परेशान करने वाले बहुआयामी संकटों को हल करने के लिए प्राथमिक दृष्टिकोण के रूप में "शांतिपूर्ण साधनों" पर विचार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. गाजा संकट के अलावा बैठक में UAE और मिस्र के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई. शेख मोहम्मद ने राष्ट्रपति अल-सिसी को मोहम्मद बिन जायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय का दौरा कराया, जिसे वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र बनने की UAE की महत्वाकांक्षा का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है.

UAE मिस्र के लिए विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत रहा है. 2024 में UAE ने मिस्र के भूमध्यसागरीय तट के एक बड़े हिस्से को विकसित करने के लिए एक ऐतिहासिक $35 बिलियन के सौदे की घोषणा की. इस परियोजना ने मिस्र में विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ाया और मिस्र के पाउंड को स्थिर करने में मदद की. इस बीच, मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देलअत्ती ने रविवार को गाजा पट्टी में संघर्ष विराम की निगरानी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तत्काल तैनाती का आह्वान किया.

मिस्र के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, अब्देल-लतीफ ने अपने ग्रीक समकक्ष जॉर्ज गेरापेट्रिटिस के साथ एक फोन कॉल के दौरान यह अपील की, जिसमें उन्होंने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव पर चर्चा की. अब्देल-लतीफ ने अमेरिकी-प्रस्तावित शांति योजना के दूसरे चरण के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जिसमें गाजा में एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती शामिल है. इस योजना को पिछले नवंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन मिला था. उन्होंने गाजा के प्रशासन के लिए हाल ही में बनी फिलिस्तीनी राष्ट्रीय तकनीकी समिति के लिए मिस्र के समर्थन की भी पुष्टि की, और इसे रोज़ाना की प्रशासनिक और मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांज़िशनल बॉडी बताया. यह समिति जनवरी के बीच में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की इलाके में पूरी वापसी का रास्ता साफ करने के मकसद से बनाई गई थी.

मिस्र के विदेश मंत्री ने गाजा में मानवीय सहायता की लगातार डिलीवरी सुनिश्चित करने और शुरुआती रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए ज़मीन तैयार करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया. यह ध्यान देने वाली बात है कि मौजूदा सीजफायर जो 10 अक्टूबर से लागू है, शुरू में कैदियों की अदला-बदली और सहायता डिलीवरी पर केंद्रित था. प्रस्तावित अगले चरण में इज़राइली सेनाओं की पूरी वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण, और एक ट्रांज़िशनल गवर्नेंस व्यवस्था के तहत पुनर्निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत की परिकल्पना की गई है.

इनपुट-IANS