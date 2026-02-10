Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3104096
Zee SalaamIsrael Hamas WarGaza के बच्चे अब खुली हवा में सांस ले पाएंगे? UAE और मिस्र ने फिलिस्तीनियों के लिए बढ़ाया हाथ

Gaza के बच्चे अब खुली हवा में सांस ले पाएंगे? UAE और मिस्र ने फिलिस्तीनियों के लिए बढ़ाया हाथ

Gaza Children Ceasefire Hope: गाजा पट्टी के बच्चों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगी है. UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी के बीच एक मीटिंग में गाजा में स्थायी सीजफायर, मानवीय मदद और आर्थिक सहयोग पर सहमति बनी.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 10, 2026, 07:57 AM IST

Trending Photos

Gaza के बच्चे अब खुली हवा में सांस ले पाएंगे? UAE और मिस्र ने फिलिस्तीनियों के लिए बढ़ाया हाथ

Gaza ceasefire: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और मिस्र के राष्ट्रपतियों ने सोमवार को गाजा में चल रहे संघर्ष को स्थायी रूप से खत्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता "टू स्टेट सॉल्यूशन" है. UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सिसी के बीच यह बैठक क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अबू धाबी में हुई.

UAE की सरकारी समाचार एजेंसी WAM के मुताबिक, दोनों नेताओं ने तत्काल और स्थायी संघर्ष विराम सुनिश्चित करने और गाजा में नागरिकों तक बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता पहुंचाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में नेताओं ने किसी भी और सैन्य तनाव के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि एक व्यापक संघर्ष के "सभी के लिए गंभीर परिणाम" होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता मध्य पूर्वी देशों की "एकता और क्षेत्रीय अखंडता" की रक्षा पर निर्भर करती है.

दोनों नेताओं ने क्षेत्र को परेशान करने वाले बहुआयामी संकटों को हल करने के लिए प्राथमिक दृष्टिकोण के रूप में "शांतिपूर्ण साधनों" पर विचार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. गाजा संकट के अलावा बैठक में UAE और मिस्र के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई. शेख मोहम्मद ने राष्ट्रपति अल-सिसी को मोहम्मद बिन जायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय का दौरा कराया, जिसे वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र बनने की UAE की महत्वाकांक्षा का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

UAE मिस्र के लिए विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत रहा है. 2024 में UAE ने मिस्र के भूमध्यसागरीय तट के एक बड़े हिस्से को विकसित करने के लिए एक ऐतिहासिक $35 बिलियन के सौदे की घोषणा की. इस परियोजना ने मिस्र में विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ाया और मिस्र के पाउंड को स्थिर करने में मदद की. इस बीच, मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देलअत्ती ने रविवार को गाजा पट्टी में संघर्ष विराम की निगरानी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तत्काल तैनाती का आह्वान किया.

मिस्र के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, अब्देल-लतीफ ने अपने ग्रीक समकक्ष जॉर्ज गेरापेट्रिटिस के साथ एक फोन कॉल के दौरान यह अपील की, जिसमें उन्होंने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव पर चर्चा की. अब्देल-लतीफ ने अमेरिकी-प्रस्तावित शांति योजना के दूसरे चरण के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जिसमें गाजा में एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती शामिल है. इस योजना को पिछले नवंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन मिला था. उन्होंने गाजा के प्रशासन के लिए हाल ही में बनी फिलिस्तीनी राष्ट्रीय तकनीकी समिति के लिए मिस्र के समर्थन की भी पुष्टि की, और इसे रोज़ाना की प्रशासनिक और मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांज़िशनल बॉडी बताया. यह समिति जनवरी के बीच में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की इलाके में पूरी वापसी का रास्ता साफ करने के मकसद से बनाई गई थी.

मिस्र के विदेश मंत्री ने गाजा में मानवीय सहायता की लगातार डिलीवरी सुनिश्चित करने और शुरुआती रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए ज़मीन तैयार करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया. यह ध्यान देने वाली बात है कि मौजूदा सीजफायर जो 10 अक्टूबर से लागू है, शुरू में कैदियों की अदला-बदली और सहायता डिलीवरी पर केंद्रित था. प्रस्तावित अगले चरण में इज़राइली सेनाओं की पूरी वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण, और एक ट्रांज़िशनल गवर्नेंस व्यवस्था के तहत पुनर्निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत की परिकल्पना की गई है.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Gaza NewsGaza CeasefireGaza children ceasefire hopeUAE Egypt support for Palestinians

Trending news

UP News
'PM संसद में सुरक्षित नहीं तो देश कैसे सुरक्षित?' अफजाल अंसारी का सरकार पर तंज
Uttar Pradesh news
शाही जामा मस्जिद विवाद में नया मोड़! कमेटी बनाम ट्रस्ट आमने-सामने, आरोपों की बौछार
Punjab news
नफरत के सौदागरों का मुंह काला! ब्राह्मण परिवार ने मस्जिद के लिए दी ज़मीन और चंदा
Mahmood Madani
महमूद मदनी पर लगा उत्तरखंड की पवित्र भूमि पर मुस्लिम बस्ती बसाने का इल्ज़ाम
Delhi news
राजनाथ सिंह से मुस्लिम समाज ने की मुलाकात, बोले- अपने ही मुल्क में न बनाएं बेगाना
madhya pradesh news
मनोज शुक्ला ने मुसलमानों को बांटा रमजान का कैलेंडर; BJP को नहीं हुआ बर्दाश्त!
UP News
मेरठ में धार्मिक पहचान देख फहीम पर टूट पड़े दबंग, बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल!
Uttar Pradesh news
मदद करने पहुंचे मेराज पर टूट पड़े टोल कर्मी! मैगलगंज टोल पर दबंगई की वीडियो वायरल
muslim news
दालमंडी में टूटे 21 मकान, विरोध करने पर हिरासत में लिए गए 4 मुस्लिम व्यापारी
Allahabad High Court
'कानून के शिकंजे' में ASP अनुज चौधरी; FIR आदेश के खिलाफ HC में गिड़गिड़ाए!