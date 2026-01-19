गाजा में फिलिस्तीनियों की दुख देख UAE का दिल पसीजा, जहाज भरकर भेजी राहत सामग्री

UAE Gaza Humanitarian Aid: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने गाजा पट्टी के पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आया है. महामहिम शेख सऊद बिन सक्र अल कासिमी, सुप्रीम काउंसिल के सदस्य और रास अल खैमाह के शासक के निर्देशों के तहत सक्र बिन मोहम्मद अल कासिमी चैरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने गाजा में राहत सामग्री भेजने की प्रक्रिया शुरू की है. यह सहायता ऑपरेशन शिवलस नाइट 3 के सहयोग से भेजी जा रही है, जिसे UAE के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के निर्देशों के तहत लॉन्च किया गया था.

इस मानवीय मिशन के हिस्से के रूप में रास अल खैमाह बंदरगाह पर 12वें सक्र मानवीय जहाज पर राहत सामग्री लोड की जा रही है. यह जहाज मिस्र के अरब गणराज्य में अल अरिश बंदरगाह के लिए रवाना होगा, जहां से गाजा पट्टी में जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने की तैयारी की जाएगी. अल अरिश को गाजा के लिए मानवीय सहायता का एक प्रमुख ट्रांजिट हब माना जाता है.

इस सहायता शिपमेंट में बड़ी मात्रा में खाना, दवाएं, मेडिकल सप्लाई, टेंट और जरूरी राहत किट शामिल हैं. इसका मकसद गाजा में गंभीर हालात के बीच आम नागरिकों की तकलीफों को कम करना है. यह मदद खास तौर पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए है, जिन्हें लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष और मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. सक्र मानवीय जहाज ऑपरेशन शिवलस नाइट 3 के तहत UAE द्वारा शुरू की गई व्यापक मानवीय पहलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह पहल फिलिस्तीनी लोगों के लिए UAE के अटूट समर्थन और संकट के इस समय में उन्हें अकेला न छोड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

UAE का यह कदम जरूरतमंद लोगों और दुनिया भर में संकटों से प्रभावित लोगों की सहायता करने की उसकी लंबे समय से चली आ रही मानवीय नीति के अनुरूप है. चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो, युद्ध हो, या मानवीय संकट हो, UAE ने हमेशा सहायता प्रदान करने के लिए कदम बढ़ाया है. गाजा भेजे जा रहे इस 12वें मानवीय जहाज में न केवल राहत सामग्री है, बल्कि मानवता, करुणा और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश भी है. ऑपरेशन शिवलस नाइट 3 के तहत आगे भी मानवीय सहायता जारी रहने की उम्मीद है, यह सुनिश्चित करते हुए कि गाजा के लोगों को इस कठिन समय में लगातार समर्थन मिले और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों.