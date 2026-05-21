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इजरायल में बिखरने लगी गाजा में बच्चों का खून बहाने वाले नेतन्याहू की सत्ता, अपनों ने ही खींच लिए हाथ

Israel Government Crisis: इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है. अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स सहयोगी दलों की नाराजगी और समर्थन वापसी के बाद गठबंधन कमजोर पड़ गया है. संसद भंग होने और समय से पहले चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 21, 2026, 05:50 PM IST

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इजरायल में बिखरने लगी गाजा में बच्चों का खून बहाने वाले नेतन्याहू की सत्ता, अपनों ने ही खींच लिए हाथ

Netanyahu Government Crisis: इजरायल की राजनीति में बड़ा भूचाल आता दिख रहा है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी. लंबे समय से सत्ता में बने रहने वाले नेतन्याहू अब अपने ही सहयोगियों की नाराजगी और जनता के बढ़ते दबाव के कारण मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं.

दरअसल, नेतन्याहू सरकार अब उन अति-रूढ़िवादी यहूदियों को अनिवार्य सैन्य सेवा से दी गई छूट के मुद्दे में उलझ गई है.  इजरायल में ज्यादातर युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, लेकिन सालों से धार्मिक पढ़ाई करने वाले अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स समुदाय को छूट मिलती रही है. अब गाजा, लेबनान, सीरिया और ईरान से जुड़े तनावों के बीच लगातार युद्ध जैसी स्थिति ने आम इजरायली नागरिकों और रिजर्व सैनिकों में नाराजगी बढ़ा दी है. नेतन्याहू लंबे समय से अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पार्टियों के समर्थन के सहारे सत्ता में बने हुए थे. लेकिन अब वही सहयोगी उनसे नाराज हैं क्योंकि वे सेना भर्ती से छूट वाला कानून पास नहीं करा पाए.

अल्पमत में है नेतन्याहू सरकार
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो प्रमुख धार्मिक पार्टियों ने हाल ही में सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे नेतन्याहू की गठबंधन सरकार अल्पमत में आ गई है.  इजरायल की संसद ‘नेस्सेट’ को भंग करने को लेकर शुरुआती वोटिंग भी हो चुकी है, जिससे समय से पहले चुनाव होने की संभावना बढ़ गई है. सियासी एक्सपर्ट का मानना है कि अगर जल्द चुनाव होते हैं तो नेतन्याहू के लिए सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी. एक तरफ अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स समुदाय उन पर दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ आम जनता बराबरी के सैन्य नियमों की मांग कर रही है. 

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सत्ता बचाने के लिए ट्रंप पर बना रहे हैं दबाव
सियासी एक्सपर्ट का मानना है कि नेतन्याहू अब ऐसे राजनीतिक जाल में फंस गए हैं जहां किसी भी फैसले से उन्हें नुकसान हो सकता है. अगर वे धार्मिक पार्टियों को खुश करते हैं तो आम जनता उनसे दूर हो सकती है और अगर जनता के दबाव में आते हैं तो उनका गठबंधन पूरी तरह टूट सकता है. इसी दवाब में आज नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में तीखी बहस हुई है. माना जाता है कि नेतन्याहू अपनी खुद की स्थिति बचाने की कोशिश में ट्रंप पर ईरान पर हमला करने का दबाव डाल रहे थे. हालांकि, ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए सहमत नहीं हैं. ट्रंप का मानना ​​है कि बातचीत के ज़रिए ईरान के साथ एक अनुकूल समझौता किया जा सकता है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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