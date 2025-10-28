Advertisement
लेबनान में UN सैनिकों पर इजरायल का वार, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र ने खोल दी मोर्चेबंदी

Israel UNIFIL Attack: इजरायल दक्षिणी लेबनान में पांच ठिकानों पर कब्ज़ा बनाए हुए है और युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए लगभग हर दिन हमले कर रहा है. इस बीच IDF ने लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों पर भारी गोलीबारी की.

Oct 28, 2025

लेबनान में UN सैनिकों पर इजरायल का वार, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र ने खोल दी मोर्चेबंदी

Israel UNIFIL Attack: इजरायल ने युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए दक्षिणी लेबनान पर भारी हवाई हमला किया. इजरायल यहीं नहीं रुका, उसने लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों पर भारी गोलीबारी की और यूनिफ़िल के गश्ती दल पर ड्रोन से हमला किया. इस हमले में संयुक्त राष्ट्र के सैनिक बाल-बाल बच गए. अब इजरायल की चारों तरफ निंदा हो रही है. संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और सीजफायर समझौते का उल्लंघन बताया है. 

संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को कहा कि सीमावर्ती शहर कफर किला के पास एक दिन पहले हुए इस हमले में एक इज़रायली ड्रोन ने यूनिफ़िल के गश्ती दल के पास एक ग्रेनेड गिराया, जिसके बाद शांति सैनिकों पर टैंक से गोलाबारी की गई. उन्होंने इस घटना को बेहद खतरनाक बताया. दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को बार-बार इज़रायली बलों द्वारा जानबूझकर निशाना बनाए जाने का सामना करना पड़ा है, जिसमें लेज़र पॉइंटिंग और चेतावनी शॉट शामिल हैं.  

इजरायल पर बोला जमकर हमला
उन्होंने कहा, "यूनिफ़िल में हमारे सहयोगी इन हमलों का कड़ा विरोध करने के लिए इज़रायली सेना के संपर्क में हैं." लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL), पिछले साल स्थापित इजरायल  और लेबनानी सशस्त्र समूह हिज़्बुल्लाह के बीच युद्धविराम को बनाए रखने के लिए लेबनानी सेना के साथ मिलकर काम करता है. हालांकि, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इज़रायली सेना ने लगभग हर दिन इस युद्धविराम का उल्लंघन किया है.

फ्रांस ने की निंदा 
फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने इजरायल की उस गोलीबारी की निंदा की है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना (UNIFIL) की एक टुकड़ी को निशाना बनाया गया था. मंत्रालय ने बताया कि ऐसी घटनाएं पहले भी 1, 2 और 11 अक्टूबर को हो चुकी हैं. UNIFIL के मुताबिक, रविवार को एक इजरायली ड्रोन उनके गश्ती दल के ऊपर से बहुत आक्रामक तरीके से उड़ा. इस पर शांति सैनिकों ने अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी रक्षात्मक कदम उठाने पड़े. 

इजरायल कर रहा है रोजाना हमला
गौरतलब है कि इजरायल दक्षिणी लेबनान में पांच ठिकानों पर कब्ज़ा बनाए हुए है और युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए लगभग हर दिन हमले कर रहा है. 27 अक्तूबर को टायर ज़िले के अल-बय्याद गाँव पर इज़रायली हमले में दो भाइयों की कथित तौर पर मौत हो गई. इजरायल ने दावा किया है कि वह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना बनाया है.

Zee Salaam Web Desk

