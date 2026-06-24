राज्य चुनें
Gaza Conflict: इजरायल लंबे समय से फिलिस्तीनियों पर ज़ुल्म करता आ रहा है. यहां तक कि फ़िलिस्तीनी कैदियों के साथ रेप भी किया गया है. इसी बीच, संयुक्त राष्ट्र के 'इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी' ने इजरायल पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं. कमीशन ने 23 जून 2026 को एक नई रिपोर्ट जारी की, जिसमें गाजा में चल रहे युद्ध के दौरान इजरायली अधिकारियों द्वारा किए गए टॉर्चर की घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है. कमीशन ने कहा, "गाजा में जारी सैन्य अभियान के दौरान इजरायली अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने फिलिस्तीनी बच्चों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया."
रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हरकतें नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध की श्रेणी में आती हैं. आयोग ने बताया कि उसने अपनी जांच मेडिकल रिकॉर्ड, फ़ोरेंसिक विश्लेषण, चश्मदीदों के बयानों और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर की है. रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुका है कि गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को नरसंहार माना जा सकता है. ताजा रिपोर्ट में खास तौर पर बच्चों पर पड़ने वाले असर का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है.
इजरायल पर लगा है गंभीर आरोप
संयुक्त राष्ट्र के 'इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी' के अध्यक्ष श्रीनिवासन मुरलीधर ने कहा कि अक्टूबर 2025 में युद्धविराम के बाद भी फिलिस्तीनी बच्चे मारे जा रहे हैं या गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में नाकाम रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि गाज़ा और वेस्ट बैंक में बड़ी संख्या में बच्चों को विस्थापन का सामना करना पड़ा. जारी नाकेबंदी के कारण भोजन, दवा और अन्य जरूरी चीजों की कमी से बच्चों में कुपोषण और भुखमरी की समस्या पैदा हुई. आयोग ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पतालों, मैटरनिटी सेंटरों, नवजात शिशु देखभाल इकाइयों, स्कूलों और अनाथालयों पर हुए हमलों ने बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला है.
हिरासत में अत्याचार
जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि कई फिलिस्तीनी नाबालिगों को हिरासत में लिया गया और कथित तौर पर उन पर अत्याचार किए गए. रिपोर्ट के मुताबिक, कई मामलों में परिवारों को उनके बच्चों के ठिकाने के बारे में जानकारी तक नहीं दी गई. आयोग ने यौन हिंसा और दुर्व्यवहार के आरोपों पर भी प्रकाश डाला और इन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया. रिपोर्ट में खास तौर पर मैटरनिटी और नवजात शिशु देखभाल केंद्रों पर हुए हमलों का ज़िक्र किया गया है. आयोग का कहना है कि इन हमलों के कारण गर्भपात और जन्मजात विकृतियों में वृद्धि हुई है, जिससे फिलिस्तीनी समाज के भविष्य और जनसांख्यिकीय ढांचे पर गहरा असर पड़ा है. आयोग ने आरोप लगाया कि बच्चों और स्वास्थ्य सेवाओं को निशाना बनाने से फिलिस्तीनी समुदाय की सामाजिक और जनसांख्यिकीय नींव कमज़ोर हो रही है.