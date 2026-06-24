हिरासत में अत्याचार

जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि कई फिलिस्तीनी नाबालिगों को हिरासत में लिया गया और कथित तौर पर उन पर अत्याचार किए गए. रिपोर्ट के मुताबिक, कई मामलों में परिवारों को उनके बच्चों के ठिकाने के बारे में जानकारी तक नहीं दी गई. आयोग ने यौन हिंसा और दुर्व्यवहार के आरोपों पर भी प्रकाश डाला और इन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया. रिपोर्ट में खास तौर पर मैटरनिटी और नवजात शिशु देखभाल केंद्रों पर हुए हमलों का ज़िक्र किया गया है. आयोग का कहना है कि इन हमलों के कारण गर्भपात और जन्मजात विकृतियों में वृद्धि हुई है, जिससे फिलिस्तीनी समाज के भविष्य और जनसांख्यिकीय ढांचे पर गहरा असर पड़ा है. आयोग ने आरोप लगाया कि बच्चों और स्वास्थ्य सेवाओं को निशाना बनाने से फिलिस्तीनी समुदाय की सामाजिक और जनसांख्यिकीय नींव कमज़ोर हो रही है.