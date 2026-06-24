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UN की रिपोर्ट से मचा भूचाल! गाजा में बच्चों को निशाना बनाने का इजरायल पर आरोप

Gaza Conflict: UN के 'इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी' की नई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि गाजा में फिलिस्तीनी बच्चों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया. रिपोर्ट में इजरायल पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के भी आरोप लगाए गए हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 24, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:33 AM IST
UN की रिपोर्ट से मचा भूचाल! गाजा में बच्चों को निशाना बनाने का इजरायल पर आरोप

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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