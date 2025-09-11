'लोग नहीं छोड़ेंगे शहर...', इजरायल के खाली करने के आदेश के बाद UN का ऐलान
Israel Gaza Offensive: इजरायल ने गाजा सिटी पर कब्ज़ा करने की रणनीति तेज़ करते हुए नए हमले शुरू किए और नागरिकों को शहर खाली करने की चेतावनी दी. वहीं, संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूएचओ ने साफ कहा कि वे गाज़ा शहर छोड़कर नहीं जाएंगे.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:04 PM IST

Israel Gaza Offensive: इजरायल ने गाजा शहर पर कब्ज़ा करने की अपनी रणनीति को तेज करते हुए नए हमले शुरू कर दिए हैं. लगातार बमबारी और सैन्य कार्रवाई के बीच इजरायली सेना नागरिकों से इलाके को खाली करने की अपील कर रही है. सेना ने चेतावनी दी है कि जो लोग शहर में रह जाएंगे, उनके जीवन को गंभीर खतरा हो सकता है. इस बीच UN ने इजरायली सैनिक को चैलेंज किया है और ऐलान किया है कि गाजा सिटी को छोड़कर लोग कहीं नहीं जाएंगे.

संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस संकट के बीच ऐलान किया है कि उसके कर्मचारी और सहयोगी संगठन गाजा शहर में ही डटे रहेंगे. संगठन का कहना है कि वह स्थानीय लोगों, खासकर घायल और बीमार नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के अपने मिशन को जारी रखेगा. WHO प्रमुख टेड्रोस अदानोम घेब्रेयसस ने कहा कि गाजा की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद कमजोर हो चुकी है और क्षेत्र के आधे से ज्यादा काम कर रहे अस्पताल गाज़ा शहर में ही हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन अस्पतालों को बंद करना पड़ा या ये नष्ट हो गए, तो यह लाखों लोगों के जीवन के लिए विनाशकारी साबित होगा.

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, गाजा शहर और उसके आसपास करीब 10 लाख लोग रह रहे हैं. पिछले कई दिनों से जारी हवाई हमलों और जमीनी कार्रवाई के बावजूद इस क्षेत्र के ज्यादा नागरिकों के पास जाने के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है. इजरायली सेना ने दक्षिण में अल-मवासि क्षेत्र को मानवीय ज़ोन घोषित किया है और लोगों को वहां जाने की सलाह दी है.

इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचाय अद्रई ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि सेना गाजा शहर में पूरी ताकत से अभियान चलाएगी. उन्होंने बताया कि नागरिकों को पहले ही चेतावनी दे दी गई है कि वे समय रहते शहर छोड़ दें. इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने दावा किया कि हाल के दिनों में सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और 10 से अधिक बहुमंज़िला इमारतें नष्ट कर दी हैं. उनका आरोप है कि हमास ने इन इमारतों में इजरायली सैनिकों की गतिविधियों की निगरानी के लिए कैमरे लगवा रखे थे.

अब तक कितने लोगों की हुई मौत
गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हाल के हमलों में कम से कम 67 लोग मारे गए हैं और 320 से ज्यादा घायल हुए हैं. मंत्रालय के मुताबिक, अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक 64,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं. नागरिक संगठनों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का कहना है कि यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मानवीय स्थिति भयावह होती जा रही है.

'गाजा में दवा की नहीं होगी कमी'
WHO प्रमुख ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह इस मानवीय संकट को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए. उन्होंने कहा कि गाजा की तबाही मानव निर्मित है और इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है. WHO ने कहा कि जरूरतमंदों तक दवा, उपकरण और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए वह गाज़ा शहर में मौजूद रहेगा.

;