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इजरायली जेलों में फिलिस्तीनी कैदियों के साथ होता है रेप, UN रिपोर्ट पर बवाल

Israel UN Report: UN की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल की जेलों और हिरासत केंद्रों में फिलिस्तीनी कैदियों के साथ रेप, यौन उत्पीड़न और जबरन कपड़े उतरवाने जैसी घटनाएं हुईं. रिपोर्ट के सामने आने के बाद इजरायल ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 30, 2026, 11:31 AM IST

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इजरायली जेलों में फिलिस्तीनी कैदियों के साथ होता है रेप, UN रिपोर्ट पर बवाल

Israel UN Report: इजरायल पिछले 78 सालों से फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है. UN की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल की जेलों और हिरासत केंद्रों में फिलिस्तीनी कैदियों के साथ गंभीर अत्याचार और यौन उत्पीड़न किया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि कई कैदियों को प्रताड़ित किया गया, जबरन कपड़े उतरवाए गए और उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ. इतना ही नहीं बल्कि कैदियों के साथ रेप भी किया गया है. रिपोर्ट सामने आने के बाद इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के कार्यालय के साथ अपने संबंध खत्म करने का ऐलान कर दिया.

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 के दौरान फिलिस्तीनी कैदियों के खिलाफ यौन हिंसा के कम से कम 31 सत्यापित मामलों की पहचान की गई. इनमें रेप, रेप की कोशिश, निजी अंगों पर हिंसा, जबरन कपड़े उतरवाना, अपमानजनक तलाशी और यौन प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मामलों में पुरुषों और किशोर लड़कों को निशाना बनाया गया, जबकि महिला कैदियों को रेप की धमकियां और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा.

रिपोर्ट में किया बड़ा दावा
रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये घटनाएं इजरायली जेलों, डिटेंशन कैंपों और पूछताछ केंद्रों में हुईं. इनमें स्दे तेमान, एत्जियोन डिटेंशन सेंटर, मेगिडो, ओफर, रमला और नफ्हा जैसी जेलों का नाम लिया गया है. संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि कुछ पीड़ित पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थे. यूएन रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इजरायली अधिकारियों ने जांचकर्ताओं को पर्याप्त पहुंच नहीं दी, जिससे कई मामलों की स्वतंत्र जांच प्रभावित हुई. संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यालय की तरफ से कहा गया कि हिरासत में रखे गए लोगों के साथ यौन हिंसा और अपमानजनक व्यवहार के गंभीर आरोप सामने आए हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

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इजरायल ने UN से तोड़ा नाता
रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद इजरायल ने तीखी प्रतिक्रिया दी. संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि इजरायल अब महासचिव के कार्यालय के साथ सहयोग नहीं करेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायली सैनिकों को हमास जैसे संगठनों के साथ एक ही सूची में रखना अन्यायपूर्ण और अपमानजनक है. इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भी रिपोर्ट को “शर्मनाक और बेतुका” बताया. मंत्रालय का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र लगातार इजरायल को निशाना बनाता है और अब वह एक राजनीतिक और पक्षपातपूर्ण संस्था बन चुका है. इजरायल ने कहा कि जब तक नया महासचिव नियुक्त नहीं होता, तब तक वह गुटेरेस के कार्यालय के साथ कोई सहयोग नहीं करेगा. लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट का बचाव किया है. महासचिव के प्रवक्ता ने साफ कहा कि रिपोर्ट तथ्यों और जांच के आधार पर तैयार की गई है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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