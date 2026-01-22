इजरायल के दबाव में झुके अरब देश, गाजा से फिलिस्तीनी अथॉरिटी को किया बाहर

Advertisement
Zee SalaamIsrael Hamas Warइजरायल के दबाव में झुके अरब देश, गाजा से फिलिस्तीनी अथॉरिटी को किया बाहर

Arab Countries on Gaza: इजरायल के दबाव में अरब देशों ने गाजा के भविष्य को तय करने में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की भूमिका से खुद को दूर कर लिया है. PA को बाहर करने से क्षेत्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है, जबकि तुर्की और कतर की भूमिका मजबूत होती दिख रही है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 22, 2026, 08:58 AM IST

Gaza News: गाजा में दो साल की तबाही के बाद सीजफायर हो गया. अब, गाजा को फिर से बनाने के लिए ट्रंप ने गाजा शांति योजना बनाई है. इसमें इजरायल और कई अरब देश शामिल हैं, लेकिन गाजा को कंट्रोल करने वाले हमास और फिलिस्तीनी अथॉरिटी को इससे बाहर रखा गया है. द टाइम्स ऑफ इजरायल ने अपनी रिपोर्ट में एक सीनियर अरब डिप्लोमैट के हवाले से बताया कि गाजा के युद्ध के बाद के मैनेजमेंट में फिलिस्तीनी अथॉरिटी (PA) को कोई भूमिका देने से इजरायल के इनकार ने तुर्की और कतर को इस खाली जगह को भरने का मौका दिया है.

डिप्लोमैट ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे अरब देश गाजा पट्टी में शामिल होने और निवेश करने के लिए ज़्यादा खुले थे. हालांकि, इन देशों ने अपनी भागीदारी के लिए फिलिस्तीनी अथॉरिटी की एक मजबूत और केंद्रीय भूमिका की शर्त रखी थी. उनका मानना ​​है कि गाजा में रामल्लाह स्थित PA की मौजूदगी गाजा को वेस्ट बैंक से फिर से जोड़ने और पूरे फिलिस्तीनी इलाके को एक ही, एकीकृत फिलिस्तीनी नेतृत्व के तहत एकजुट करने के लिए बहुत जरूरी है.

डिप्लोमैट के मुताबिक, इजरायल की नीति ने इन अरब देशों की संभावित भूमिका को सीमित कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप तुर्की और कतर गाजा के भविष्य के बारे में ज़्यादा प्रभावशाली खिलाड़ी बनकर उभरे हैं. इजरायल ने गाजा में PA की किसी भी भूमिका को खारिज कर दिया है, रामल्लाह स्थित संस्था की तुलना हमास से की है और जोर दिया है कि इसमें बड़े सुधार होने चाहिए.

अरब डिप्लोमैट ने कहा कि अरब देश भी PA में सुधार का समर्थन करते हैं और उस प्रक्रिया में रामल्लाह का साथ दे रहे हैं. हालांकि, उन्होंने दावा किया कि इजरायल की सुधार की मांग "बेईमानी" थी और यरूशलेम के लिए दो-राज्य समाधान को रोकने का एक "बहाना" था.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Arab Countries on Gaza

