अमेरिका की पहल पर UN की मुहर, गाजा में सीजफायर का दूसरा फेज लागू

Gaza Ceasefire Phase Two: संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में सीजफायर के दूसरे चरण का स्वागत किया है, जिसे अमेरिका की पहल पर लागू किया गया था. संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि कोई भी कदम जो नागरिकों की तकलीफों को कम करने और हालात को सामान्य बनाने में मदद करता है, वह सकारात्मक है.

Last Updated: Jan 16, 2026, 12:48 PM IST

Gaza Ceasefire News: संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घोषित गाजा संघर्ष विराम के दूसरे चरण की शुरुआत का स्वागत किया है. संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि कोई भी ऐसा कदम जो नागरिकों की पीड़ा को कम करता है और रिकवरी में मदद करता है, उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक सकारात्मक पहल माना जाता है.

एक बयान में संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा, "14 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रम्प की 20-सूत्रीय योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है. इसमें गाजा में एक ट्रांजिशनल तकनीकी फिलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना और गाजा के प्रशासन के लिए एक राष्ट्रीय समिति शामिल है." 

उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा कदम जो नागरिकों की पीड़ा को कम करता है, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में मदद करता है और एक विश्वसनीय राजनीतिक समाधान की ओर बढ़ता है, वह एक सकारात्मक पहल है. बयान में कहा गया है, "महासचिव सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 (2025) का उल्लेख करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि सभी प्रयास संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार होने चाहिए."

फरहान हक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र उन सभी प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगा जो फिलिस्तीनियों और इजरायलियों को कब्जे और संघर्ष को समाप्त करने और पिछले संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निर्धारित अनुसार दो-राज्य समाधान की ओर बढ़ने में मदद करते हैं. वर्तमान में गाजा में स्थिति यह है कि लगभग 800,000 लोग बाढ़ के गंभीर जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर हैं. संयुक्त राष्ट्र सहायता समन्वय एजेंसी (OCHA) ने बताया कि कुल आबादी का लगभग 40 प्रतिशत, या लगभग 800,000 लोग, अब बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहां सर्दियों के तूफानों और भारी बारिश के कारण उनके आश्रय रहने लायक नहीं रह गए हैं. इसके अलावा, गाजा शहर में 60 से अधिक आवासीय इमारतें गिरने के जोखिम में हैं.

इनपुट-IANS

