Hamas नहीं, नेतन्याहू हैं सीजफायर डील रोकने के जिम्मेदार, US पूर्व स्पोकपर्सन ने खोले कई राज
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2893083
Zee SalaamIsrael Hamas War

Hamas नहीं, नेतन्याहू हैं सीजफायर डील रोकने के जिम्मेदार, US पूर्व स्पोकपर्सन ने खोले कई राज

Israel Hamas War: हमेशा हमास पर इल्जाम लगता आया है कि उसने सीजफायर डील में बाधा डाली. हालांकि इजराइल हमेशा से ऐसा करता आया है. इस बात का खुलासा यूएस के पूर्व स्पोकपर्सन ने किया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 23, 2025, 09:02 AM IST

Trending Photos

Hamas नहीं, नेतन्याहू हैं सीजफायर डील रोकने के जिम्मेदार, US पूर्व स्पोकपर्सन ने खोले कई राज

Israel Hamas War: इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर जो खुलासा हुआ है, उससे उनकी मंशा पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं. आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ग़ाज़ा में सीजफायर और क़ैदियों की रिहाई के समझौते को जानबूझकर रोका था. यह बड़ा दावा अमेरिका के पूर्व अधिकारी मैथ्यू मिलर ने इज़राइल के चैनल 13 को दिए एक इंटरव्यू में किया है.

हठधर्मी करार देना चाहता था वॉशिंगटन

मिलर, जो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के ऑफिस में स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन नेतन्याहू को पूरी तरह हठधर्मी करार देने पर विचार कर रहा था. लेकिन अमेरिका-इज़राइल मतभेदों का हमास के जरिए फ़ायदा उठाए जाने के डर से पब्लिकली ऐसा नहीं किया गया।

मिलर के गंभीर आरोप

उन्होंने कहा,"हम इज़राइल सरकार से बंद कमरों में सख़्ती से बात करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जिससे समझौता और मुश्किल हो जाए. मिलर ने अप्रैल 2024 की एक अहम घटना का ज़िक्र किया, जब अमेरिकी अधिकारियों ने हमास को छह हफ़्ते के सीजफायर को कबूल करने की सलाह दी थी, ताकि इज़राइल का रफ़ाह पर हमला टल सके. लेकिन उसी वक्त नेतन्याहू ने ऐलान किया कि इज़राइल रफ़ाह में दाखिल होगा फिर चाहे सीजफायर हो या न हो.

मई 2024 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक अस्थायी समझौते का खुलासा नेतन्याहू के दस्तखत के तुरंत बाद किया, ताकि उन्हें पीछे हटने से रोका जा सके. लेकिन इज़राइली अधिकारियों ने लीक कर दिया कि बाइडन ने नेतन्याहू की स्थिति को गलत तरीके से पेश किया है. जिससे बातचीत की रफ़्तार थम गई.

फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में बने रहने की बात

जुलाई तक हमास ने अमेरिकी प्रस्तावों पर पॉजीटिव रिएक्ट किया था. लेकिन नेतन्याहू ने लगभग एक महीने तक टालमटोल किया और फिर शर्त रखी कि इज़राइली सेना ग़ाज़ा-मिस्र सीमा पर मौजूद 'फिलाडेल्फिया कॉरिडोर'  में बनी रहेगी. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह सबसे बड़ा झटका था, जिसने लगभग आखिरी फेज तक पहुंच चुकी बातचीत को खत्म कर दिया.

इजराइल हमेशा करता आया है ऐसा

मिलर ने कहा,"यह वही पैटर्न था जो हमने कई महीनों तक देखा. इज़राइली नेता हमेशा नई शर्तें जोड़ते रहे या समझौते को और कठिन बनाते रहे. उन्होंने आगे कहा, "यह शायद सबसे निराशाजनक पल था, क्योंकि हम समझौते के बेहद क़रीब थे, जिससे बंधक रिहा हो सकते थे और शायद युद्ध भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता."

चैनल 13 ने यह भी दावा किया कि 2024 के आखिर में नेतन्याहू ने एक अहम शिन बेट (इज़राइली सुरक्षा एजेंसी) प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया और योजना बनाई कि तब तक इंतजार किया जाए जब तक डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापस नहीं आ जाते.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

usmuslim newsIsrael Hamas War

Trending news

jammu kashmir news
Jammu Kashmir: जमात ए इस्लामी से जुड़े 215 स्कूलों पर कार्रवाई, संचाल और सिलेबस तय क
gaza
UN ने Gaza में अकाल का किया ऐलान, 5 लाख लोगों पर भूख का संकट
Palestine news
क्या है नेतन्याहू का E1 प्लान, जिसके खिलाफ है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत 21 देश
Bangladesh news
मासूम बच्चे की हत्या से सिहर उठा बांग्लादेश; भीड़ ने पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट
Iran nuclear talks
ईरान और यूरोप की वार्ता से पहले बढ़ी टेंशन, इस बार क्या निकल पाएगा हल?
mp news
आरिफ के फैसले से झूम उठी इंसानियत; संत प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की पेशकश
Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: मुसलमान बने इमामगंज के किंगमेकर, RJD को बढ़त या PK को नया मौका?
Tamil Nadu news
मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म को देख CM स्टालिन का फूटा गुस्सा, कहा- देश ने ऐसे हालात..'
West Bengal news
खौफनाक स्टेटस देख दोस्त को बचाने पहुंचे छात्र; भीड़ ने कातिल समझकर की पिटाई
Assam news
असम में मुस्लिमों पर बुलडोजर एक्शन से उबाल; JUH ने की राष्ट्रपति-CJI से खास अपील
;