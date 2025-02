गाजा को लेकर ट्रंप के इरादे नेक नहीं, बनाना चाहते हैं अय्याशी का अड्डा; AI से बनाया वीडियो

Donald Trump shared AI video of Gaza: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक AI वीडियो शेयर किया, जिसमें युद्धग्रस्त गाजा को एक ऐसे शहर में बदलते हुए दिखाया गया है, जहां अमेरिकी नेता इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ छुट्टियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस पर उनकी कड़ी आलोचना हो रही है.

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल और इंस्टाग्राम सहित अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो साझा किया. वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है. वीडियो 2025 में तबाह हो चुके गाजा के एक मोंटाज के साथ शुरू होता है और सवाल पूछता है ‘‘आगे क्या होगा’’? फिर इसमें एक गीत आता है जिसका अनुवाद है, ‘‘डोनाल्ड ट्रंप आपको आजाद कर देंगे, कोई और सुरंग नहीं, कोई और डर नहीं. ट्रंप का गाजा आखिरकार है यहीं. ट्रंप गाजा चमक रहा है. सौदा हुआ डन, ट्रंप गाजा नंबर वन.’’

“Trump Gaza is finally here.”

Donald Trump just posted this AI video on Truth Social about the Gaza Strip.

This is a reminder that in recent weeks, Trump has repeatedly said that the U.S. will “own Gaza” and has said its 2 million residents will be relocated. As he told Fox… pic.twitter.com/jcwHUpFK9j

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 26, 2025