मलबे में दबी उम्मीदों को सहारा; गाजा को फिर बसाने के लिए ट्रंप का 5 बिलियन डॉलर का वादा

Donald Trump Gaza Plan: US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, बोर्ड ऑफ़ पीस की मीटिंग में गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए 5 बिलियन डॉलर के प्लान का अनाउंसमेंट करने वाले हैं. इस इनिशिएटिव में कई देशों की हिस्सेदारी होगी और इसमें राहत, रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी पर फोकस किया जाएगा.

Feb 19, 2026, 08:17 AM IST

Gaza News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग बुलाई, जिसमें सदस्य देशों ने गाजा के रिकंस्ट्रक्शन और उससे जुड़े सिक्योरिटी उपायों के लिए 5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट का वादा किया. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी गुरुवार को बोर्ड ऑफ़ पीस की पहली मीटिंग में शामिल होंगे, जिसमें भारत समेत 40 से ज़्यादा देशों के डेलीगेशन शामिल होंगे. ट्रंप की बुलाई गई मीटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोर्ड ऑफ पीस को गाजा में ह्यूमनिटेरियन रिलीफ, रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी इंतजामों की देखरेख के लिए एक सेंट्रल सिस्टम बनाया है.

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने रिपोर्टर्स को बताया कि सदस्य देशों ने “गाजा में ह्यूमनिटेरियन और रिकंस्ट्रक्शन की कोशिशों के लिए 5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा देने का वादा किया है और गाजा के लोगों की सिक्योरिटी और शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल स्टेबिलाइज़ेशन फ़ोर्स और लोकल पुलिस को हज़ारों लोग देने का भी वादा किया है.”  उन्होंने इस फंडिंग को “5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट बताया. हम गाजा को फिर से बनाने की बात कर रहे हैं.” फंड की देखरेख के बारे में लेविट ने कहा, “यह बोर्ड ऑफ़ पीस होगा, जिसके चेयरमैन (US) प्रेसिडेंट ज़रूर होंगे. लेकिन मेरा मानना ​​है कि सभी मेंबर पार्टियों के पास फंडिंग पर वोट होंगे और फिर बेशक ऑफिशियल बोर्ड ऑफ पीस के नीचे एक टेक्नोक्रेटिक लेयर है जिसमें मेंबर देश भी फैसले लेंगे.”

मीटिंग में जिन स्पीकर्स के आने की उम्मीद है उनमें प्रेसिडेंट ट्रंप, सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो, उनके टॉप एडवाइजर जेरेड कुशनर, पूर्व ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, यूनाइटेड नेशंस में US एम्बेसडर माइक वाल्ट्ज़, US स्पेशल एन्वॉय स्टीव विटकॉफ और हाई रिप्रेजेंटेटिव निकोले म्लाडेनोव शामिल हैं. सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारियों ने 40 से ज़्यादा देशों की एक लिस्ट जारी की, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे मीटिंग में हिस्सा लेंगे. रिप्रेजेंटेटिव भेजने वाले देशों में इंडिया, इज़राइल, जापान, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और पाकिस्तान शामिल हैं. 

व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन एना केली ने कहा, “प्रेसिडेंट ट्रंप को गुरुवार को डोनाल्ड जे. ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में 40 से ज़्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है. यह मिडिल ईस्ट में पक्की शांति बनाने के लिए बोर्ड ऑफ पीस के एक्शन पर एक बड़ी घोषणा होगी." उन्होंने कहा कि जब से प्रेसिडेंट और उनकी टीम ने पिछले अक्टूबर में इज़राइल और हमास के बीच युद्ध खत्म किया है, हमने सीजफायर बनाए रखा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमनिटेरियन मदद दी है और हर ज़िंदा और मरे हुए होस्टेज को आज़ाद कराया है.” उन्होंने आगे कहा, “बोर्ड ऑफ पीस इस ऐतिहासिक सफलता को जारी रखेगा और खुद को इतिहास की सबसे अहम इंटरनेशनल बॉडी साबित करेगा.”

न्यूयॉर्क में, UN में US एम्बेसडर माइक वॉल्ट्ज़ ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस अपनी पहली मीटिंग वाशिंगटन में करेगा, जिसमें शांति और सिक्योरिटी पर फोकस होगा. उन्होंने आगे कहा कि बोर्ड “कल फिर से बनाने के लिए 5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के वादे की घोषणा करेगा.” वॉल्ट्ज़ ने कहा कि “फिर से बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ने से पहले, हमास को हथियार डालने होंगे और डालेगा. सभी मिलिट्री, टेरर, और अटैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर… को खत्म कर देना चाहिए, फिर से नहीं बनाना चाहिए और गाज़ा को डीमिलिटराइज़ और डीरेडिकलाइज़ करना चाहिए.”

इनपुट -IANS

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Gaza NewsDonald Trump Gaza PlanBoard of Peace MeetingGaza Reconstruction Fund

