ट्रंप दे रहे थे भाषण, तभी ‘Genocide’ के नारे से गूंजी इजरायली संसद; 2 सांसदों ने काटा बवाल

Israeli Parliament Protest: गाजा में 2 साल बाद हमास और इजरायल के बीच सीजफायर हो गया है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इजरायल दौरे पर पहुंचे हैं. जहां पर उनका भारी विरोध हुआ है. दो सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ संसद भवन में ही मोर्चा खोल दिया है.

Oct 13, 2025, 06:03 PM IST

Israeli Parliament Protest: गाजा में दो साल से चल रहा नरसंहार अब खत्म हो गया है. हमास और इजरायल के बीच सीजफायर हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इजरायल दौरे पर पहुंचे हैं, जहां इज़रायली संसद ने ट्रम्प को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया. ट्रंप ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए कहा कि 20 बंधक घर लौट रहे हैं, और बंदूकें और सायरन अब शांत हो गए हैं. ईश्वर की कृपा से, यह पवित्र भूमि अब शांति का प्रतीक बनेगी. उन्होंने इस समझौते को एक नए मिडिल ईस्ट की ऐतिहासिक शुरुआत बताया. 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने भाषण के दौरान अरब देशों और मुस्लिम नेताओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने हमास पर दबाव डालकर बंधकों की रिहाई में मदद की. ट्रंप कहा कि यह इजरायल और पूरी दुनिया के लिए बड़ी जीत है कि अब कई देश शांति के साझेदार के रूप में एक साथ काम कर रहे हैं. ट्रंप के भाषण के बीच में ही दो सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए, जिसके बाद संसद में मौजूद दोनों सांसदों को सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत बाहर निकाल दिया. दोनों पर इल्जाम है कि दोनों सांसद गाजा के समर्थक हैं.

नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफ की
वहीं, नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे दुश्मनों ने अब समझ लिया है कि इजरायल कितना मजबूत है. 7 अक्टूबर को हमला करना एक बहुत बड़ी गलती थी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया में निर्णायक बदलाव लाने का साहस दिखाया और इजरायली परिवारों की उम्मीदों को नया जीवन दिया.

7 अक्टूबर 2023 से जारी था नरसंहार
गौरतलब है कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला किया था. हमास के इस हमले में कम से कम 1200 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि हजरों की संख्या में लोग जख्मी हुए थे. साथ ही हमास के लड़ाकों ने 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था और गाजा पट्टी लेकर आ गए. इस हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल ने गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिया और देखते ही देखते गाजा में पूरी तरह से तबाह हो गया है. इस जंग में अब तक 66 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं.

Donald Trump Israel speech, Israeli Parliament protest

