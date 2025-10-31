India के लिए बेहद जरूरी है Iran का चाबहार पोर्ट; क्या US की रोक से पड़ेगा कोई फर्क?

Iran Chabahar Port: ईरान के चाबहार पोर्ट पर खतरा मंडरा रहा था कि क्या यूएस के जरिए जारी किए गए सैंक्शन्स का असर इसपर होगा. यह पोर्ट भारत के लिए काफी अहम है और इसमें भारत का अच्छा खासा पैसा भी लगा है.
Iran Chabahar Port: भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को ऐलान किया कि ईरान में भारत के चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. यह छूट 29 अक्टूबर से प्रभावी रूप से लागू हुई है.
दरअसल, सरकार ने पिछले साल ईरान के साथ एक 10 साल का समझौता किया था, जिसके तहत भारत की सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) ने चाबहार पोर्ट में 370 मिलियन डॉलर (करीब 3,000 करोड़ रुपये) के निवेश का वादा किया था. यह पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है.
चाबहार पोर्ट हिंद महासागर के लिए एक अहम रास्ता है और अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने में भारत के लिए अहम भूमिका निभाता है. विदेश मंत्रालय का यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब भारत और अमेरिका एक बड़े व्यापारिक समझौते को आखिरी फेज देने के लिए गहन बातचीत कर रहे हैं.
MEA के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा,"हम अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं. दोनों पक्ष चर्चा में जुटे हैं. आगे के किसी अपडेट के लिए मैं वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जानकारी लेने की सलाह दूंगा."
यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने भारत को छूट दी हो. 2018 में ट्रंप प्रशासन ने भी एक विशेष छूट जारी की थी, जिससे भारतीय कंपनियां चाबहार पोर्ट पर काम जारी रख सकें, भले ही उस समय अमेरिका ने ईरान पर एकतरफा कड़े प्रतिबंध लगाए थे. उस समय ईरान का मुख्य बंदरगाह बंदर अब्बास अपनी क्षमता से ज्यादा इस्तेमाल में था.
पिछले महीने अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को लेकर जो कार्रवाई की थी, वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े व्यापक संयुक्त राष्ट्र (UN) प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में की गई थी. विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका द्वारा रूसी तेल कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के प्रभावों का भी अध्ययन कर रहा है।
MEA ने कहा,"हम हाल के अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं. हमारे फैसले वैश्विक ऊर्जा बाजार की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे." प्रवक्ता ने आगे कहा,"एनर्जी सोर्स के मामले में भारत की नीति स्पष्ट है. हम अपने 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सस्ती और विविध स्रोतों से ऊर्जा खरीदने पर जोर देते हैं."
बता दें, चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिणी तट पर मौजूद है. भारत यहां शहीद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन करता है. पड़ोसी अफगानिस्तान के लिए भी यह बंदरगाह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाकिस्तान को दरकिनार कर अरब सागर तक सीधा रास्ता देने का काम करता है.